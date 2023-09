Aquí creció Santa Faustina Kowalska [galería]

Una casa que recuerda tanto las oraciones nocturnas como las "travesuras benévolas" de la pequeña Elena Kowalska. El lugar donde Santa Faustina pasó los primeros años de su vida.

Modesta casa de piedra de una sola planta situada en el encantador pueblo de Glogowiec; en un pequeño granero 3 vacas y un caballo, justo al lado, un jardín con aroma a menta donde Faustina plantaba rosas.

A pesar del pálido amanecer, Stanislaw Kowalska -agricultor, carpintero, pero también cabeza de familia- era el primero en levantarse para cantar el «horario» diario. Su somnolienta esposa Marianna se levantaba de la cama y, enfadada con él, le pedía que parara, pues despertaría a los niños. Sin embargo, él no pensaba hacerlo.

Ponía la devoción a la Madre de Dios por encima de todo. No solo era muy piadoso, sino también muy trabajador, trabajaba como carpintero de día y se dedicaba a la agricultura de noche. Sus hijos dicen de él que trabajaba hasta caer rendido.

Olores especiales

En las paredes de la casita de piedra de Glogovec colgaban cuadros religiosos, y el lugar central de los dormitorios lo ocupaba un altar con dos figuritas de loza: El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Por la noche, todos se arrodillaban para rezar juntos.

En mayo, cantaban las letanías de Loreto en el santuario situado delante de la casa, y en octubre rezaban el rosario. Los domingos por la tarde, en cambio, su padre los convocaba a lecturas familiares… biografías de santos.

Fue Marianna Kowalska quien soportó la carga principal de criar a sus diez hijos. Esta valiente y abnegada mujer de familia no temía ningún trabajo. Todos los días llevaba el almuerzo de su marido al «trabajo». Iba incluso cuando nevaba hasta las rodillas, y volvía con leña a la espalda para tener con qué cocinar la cena.

Marianne era famosa por hacer pan en una hoja de col, todos los días; servía a los niños que volvían de la escuela rebanadas calientes y fragantes.

Faustina y sus «travesuras benévolas»

Faustina era la tercera hija de Estanislao y Marianna. Dicen que todos sus hijos tuvieron éxito, pero ella fue la que más. Alegre, obediente, dispuesta a trabajar, nunca se enfadaba. Cuando el perro se ponía enfermo o la gallina se hacía daño en una pata, Faustina era la primera en acudir en su ayuda. Si hacía alguna travesura, era solo de las «benévolas».

En una ocasión, por ejemplo, después de recibir su primera comunión, se prometió a sí misma que nunca faltaría a la Eucaristía. Intentó hacer lo mismo con su familia. Y como resultaba que no iban a la iglesia debido al pastoreo matutino del ganado, decidió hacerlo ella misma mientras todos dormían.

Así que se coló por la ventana en el establo por la noche, ató las tres vacas con una sola cuerda y las sacó a la propiedad. En ese momento, el padre también se despertó, vio que el ganado había desaparecido y se asustó pensando que se había producido un robo. Sin embargo, enseguida vio a su hija al otro lado de la ventana.

«¡Espera, que te voy a enseñar!», pensó y corrió furioso hacia ella. Sin embargo, cuando vio que Faustina había hecho un buen trabajo, que las vacas estaban llenas y que el grano no había sufrido ningún daño, la ira dio paso a la admiración.

Altares en lugar de juguetes

La pequeña Faustina se despertaba a menudo en mitad de la noche y se arrodillaba para rezar. «Tendrás una confusión de los sentidos. No estás durmiendo, si te despiertas así… ¡Duerme!». – la amonestó Marianna. «Mamá, creo que un ángel me despierta así, para que no duerma, para que rece», respondía ella.

A los 5 años, evitaba los juguetes y los juegos de patio. En cambio, se dedicaba a vestir altares. Cuando sus hermanos le preguntaban por qué no le gustaban el baile y la música, ella les decía que viviría de otra manera, que iría con los peregrinos y ermitaños que vivían en el bosque y se alimentaban de bayas, raíces y miel.

Cuando volvía de la iglesia después de recibir la Primera Comunión, una vecina le preguntó por qué iba sola y no con el resto de sus amigas. «No voy sola -negó ella-, voy con el Señor Jesús». Por el contrario, cuando tenía trece años, reveló a sus padres que veía resplandores.

«¿Eres tonta?» – le preguntaron, sin querer creerlo. También vio un gran resplandor -similar a un incendio- a los 16 años, cuando estaba de servicio en casa de un amigo de la familia en Aleksandrów. Los propietarios de la casa donde trabajaba la encontraron enferma y llamaron al médico.

No daremos a la mejor a un convento

Faustina regresó a la casa familiar en Glogowiec y por primera vez confesó a sus padres que «debía ir a un convento». Aunque los Kowalska eran muy piadosos, no pensaban entregar a su mejor hija a un convento. Se negaron alegando falta de dinero.

Antes de empezar a trabajar, se aseguró de que tendría tiempo para ir a misa todos los días, confesarse con regularidad y visitar a los enfermos y moribundos.

A los 18 años, volvió a Glogowiec para pedir permiso a sus padres para entrar en el convento. Se lo denegaron. A partir de entonces, intenta ahogar la llamada de Dios con diversiones. No duró mucho, pues Jesús se le apareció durante uno de los bailes. «Le vi atormentado, despojado de sus vestiduras, cubierto todo Él de heridas, que me decía estas palabras: ¿Por qué he de sufrir y por qué me engañáis?»

Teme a Dios, Helena, después de todo, ¡madre llorará!

Con el pretexto de un dolor de cabeza, abandonó rápidamente la empresa y se dirigió a la iglesia más cercana: la catedral de San Estanislao Kostka. Allí se postró con las piernas cruzadas ante el Santísimo Sacramento y pidió al Señor que le dijera qué hacer a continuación.

«Ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un monasterio», escuchó como respuesta. «¡Teme a Dios, Elena, después de todo tu madre y tu padre llorarán y morderán!» El tío Rapacki intentó detenerla; pero ella, sin pedir más permiso a nadie, recogió sus cosas y partió hacia la capital.

Durante mucho tiempo Marianna no pudo superarlo. Lloró hasta que ella y su marido conocieron a su hija después de sus primeros votos. Nunca la habían visto tan feliz y radiante.

Su padre le preguntó si estaba a gusto aquí, y entonces ella dijo: «¡Papi querido, cómo voy a estar incómoda aquí, cuando vivo aquí con el Señor Jesús bajo un mismo techo!».»Oh, qué amor hay para ella con el Señor Jesús. Hay que dejarla allí, que viva en paz. Esta es la voluntad de Dios», comentó convencido Estanislao cuando él y su mujer regresaron a Glogowiec después de ver a Faustina.

*La casa familiar de Santa Faustina en Glogowiec pertenece a la parroquia. En la casa se ha instalado un museo con objetos que reflejan el ambiente de la época y la vida de la familia Kowalska. Los edificios de la granja y los alrededores de la casa se han adaptado a las necesidades de los peregrinos que acuden a ella desde todo el mundo.

El texto está basado en el libro Recuerdos de Santa Faustyna, de las Hermanas de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia.