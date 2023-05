Una canción de Katy Nichole sobre Dios y la fe ante la depresión

"Hold On" ofrece a sus fans un vistazo conmovedor a las experiencias de Nichole con la ansiedad y la depresión, con una melodía hecha para traer esperanza

Katy Nichole, cuyo gran éxito In Jesus Name (The God of Possible) cautivó al mundo de la música cristiana en 2022, lanzó su primer álbum de estudio, Jesus Changed My Life, y su sencillo principal es otro éxito en ciernes.

Con la canción, titulada Hold On, Nichole se vuelve un poco más personal y comparte con sus seguidores su propia experiencia de cómo fue sacada de la ansiedad y la depresión gracias a la gracia de Dios.

Hold On es una melodía encantadora con un video musical bellamente filmado. Comienza con Katy vestida con un mundo pintado que proyecta una maravillosa escena de la cantante de pie en un bosque encantado.

Sin embargo, cuando se abre el telón, vemos que esta presentación exterior de perfección desmiente una realidad más deprimida, una en la que Katy está sola en una habitación espartana con solo su música como compañía.

El video crea una sorprendente yuxtaposición entre el mundo pintado presentado y la realidad de la soledad de Nichole. A medida que avanza la historia, vemos que Katy comienza a desmoronarse e incluso lleva un frasco de pastillas al baño mientras contempla la posibilidad de autolesionarse.

Es en las garras de esta depresión que las píldoras se derraman por el piso del baño, lo que Nichole reconoce como una señal de que está siendo alejada del borde del desastre, momento en el que se deshace de las píldoras en una escena emocional.

En una publicación de Instagram, Nichole reveló que Hold On es más biográfico de lo que nadie podría haber imaginado. Ella compartió con sus seguidores:

«Esta canción es increíblemente importante para mí, y es un poco más difícil para mí hablar de ella porque es una parte muy profunda de mi historia y es un poco más oscura». La cantante explicó en un tono vacilante. «He lidiado con mucha ansiedad y depresión en mi vida e incluso en un momento tuve pensamientos suicidas. Hubo un momento en el que tomé un frasco de píldoras y lo llevé al baño, y cuando lo hice, no había nada en mi camino, pero ese frasco de píldoras cayó al suelo y se derramó».

Intervención de Dios en la depresión

A continuación, Nichole explicó que inmediatamente reconoció este derrame accidental como una especie de intervención divina:

«En ese momento sentí que Dios me decía: ‘Espera, todavía no he terminado’. Recogí esas pastillas y las tiré a la basura porque sabía que Dios todavía tenía un plan y un propósito para mi vida. Espero que esta canción pueda animarte y recordarte que tu vida importa tanto y que puedes aguantar porque tienes un propósito».

Katy Nichole es una de esas raras artistas que nunca esperaron nada de su música. Irrumpió en la escena musical en 2022, cuando hizo un breve video de TikTok de la canción In Jesus Name (The God of Possible), que rápidamente alcanzó el número 1 en todas las listas de música cristiana.

Esto la coloca en una posición en la que puede cubrir los temas que son importantes para ella, en lugar de cumplir los deseos de un sello discográfico y llevarlos a casa con su fe genuina y su comportamiento inocente. Aquí, esta posición le ha permitido crear una canción que puede traer esperanza a aquellos en tiempos desesperados.

No podemos esperar a ver qué más nos tiene reservado Katy Nichole a medida que avanza su carrera musical. Escuche más de Nichole en su sitio web oficial, canal de YouTube y en cualquier lugar que transmita buena música.