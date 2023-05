Cómo preparar adecuadamente a tus hijos para una mudanza

Ya sea que simplemente cambiéis de vecindario, de región o vayáis al otro lado del mundo, una mudanza es siempre un trastorno para todos los niños

Cambiar de casa nunca es trivial. Dejar un ambiente familiar y sus pequeños hábitos puede ser fuente de ansiedad para tu hijo. Aquí hay algunos consejos y testimonios de sentido común para preparar a tu hijo para el cambio.

1 MUESTRA SU OPTIMISMO FRENTE A SU HIJO.

Un niño está particularmente apegado a sus hitos diarios. Para que el cambio se produzca en la serenidad, hay que tranquilizarlo. Pero para eso, piensa primero en tranquilizarte porque un niño siente la ansiedad de sus padres, aunque no la manifieste. Si siente que te vas sin remordimientos, que te entusiasma la idea de descubrir un barrio, una ciudad o un nuevo país, él también abordará este evento de forma serena y positiva…

«Nos mudábamos mucho con nuestros hijos, de pocos meses los más pequeños y 5 años los mayores. Cada vez teníamos el mismo leitmotiv: ‘Si los padres están bien, los niños están bien’. Nos tomamos el tiempo de explicarle a cada niño todas las ventajas del nuevo lugar. Y ciertamente funcionó bien porque cada movimiento siempre ha ido muy bien.» Catherine, madre de cuatro hijos, maestra.

2 explica por qué os mudáis.

Es muy importante que tu hijo sepa lo que está motivando una mudanza. Quizás tengas ese reflejo, propio de muchos padres, de darle sólo unos pocos datos para protegerlo. Creen que a un niño no le interesan los detalles o que no los entiende. Están equivocados. Por el contrario, no dudes en involucrar a tu hijo en todos los preparativos. Se sentirá más seguro. Incluso se entusiasmará con la idea de una nueva aventura familiar.

«Estamos en medio de una mudanza con nuestros dos hijos: una niña de 3 años -muy emocional- y un niño de 2 años. Les explicamos todo el horario de verano. ¡Mi hija se lo sabe de memoria! Ambos estaban felices de hacer algunas cajas ellos mismos. Les mostramos las fotos de la nueva casa. Le prometimos a nuestra hija que ella misma elegiría su nueva cama. Ambos tendrán derecho a decorar sus habitaciones según sus deseos. ¡Así que no podemos esperar a estar allí ya!» Marie-Clémence, madre de Olivia y Antoine, directora de proyectos. “Nos vamos a mudar al otro lado del mundo con nuestros dos hijos, de 18 meses y 3 años.Conocen bien el horario de verano.Les enseñé fotos del nuevo apartamento explicando bien todos los cambios por venir.Elegimos juntos las camas nuevas, los juegos a traer, los que usaremos desde el primer día de nuestra nueva vida.No siempre es fácil explicarles todo de la manera más clara para ellos, pero tengo la impresión de que la preparación va bien.» Claire, dos hijos, consultora.

3 ENFATIZA LOS ASPECTOS POSITIVOS.

Nuevos amigos, una habitación más grande, el parque de al lado… ¡RecalcaD que mudarse es una oportunidad que no se da a todos! Descubrir un nuevo lugar, ¿no es una oportunidad para que tu hijo se embarque en una maravillosa aventura, como lo hacen sus héroes favoritos?

«Hemos preparado mucho a nuestros hijos para la mudanza. Entendieron que estábamos dejando una vida que amábamos por una vida aún mejor. Sobre todo cuando les dijimos la otra sorpresa: la llegada de un bebé por venir, ¡que antes hubiera sido totalmente imposible en nuestra casa! Nuestro hijo Raphaël también se ha dado cuenta de que su nueva escuela será incluso mejor que la anterior: ¡tiene derecho a llevar allí su edredón sin que lo llamen bebé! ¡Nuestra mudanza fue finalmente una bendición para todos y podemos decir que fue un éxito!» María, 33 años, madre de tres hijos, maestra.

4 Organizad próximos eventos.

Si es posible, muéstrale a tu hijo su futura escuela y ciudad antes de mudaros. Organiza actividades allí, infórmate de los clubs donde podrá practicar sus actividades extraescolares favoritas. Preséntale a su futuro profesor de tenis o a los ponys de su nuevo club ecuestre. Así podrá imaginar mejor su nueva vida.

«Ya teníamos un punto de apoyo en nuestra nueva ciudad: íbamos muy a menudo a ver el sitio de construcción con la familia, mi esposo ya dirigía el coro parroquial antes de la mudanza. Como resultado, ¡conocíamos a mucha gente incluso antes de vivir allí! Nuestro hijo mayor ya había visitado su nueva escuela, conoció a su nueva maestra y a sus futuros compañeros de clase…» María, 33, madre de tres hijos, maestra.

5 Incolucra a tu hijo en unos pocos pasos.

Llévalo contigo cuando visites un apartamento y pregúntale qué piensa. Invítalo a que te ayude a empacar las cajas, especialmente las que contienen sus pertenencias. A su llegada, involúcralo en la instalación y decoración de la nueva casa. Esto evitará que se sienta traicionado y abrumado por los acontecimientos.

«Le avisamos a nuestra hija Emma con semanas de anticipación que íbamos a cambiar de casa. Obviamente, ella no entendió todo, pero siempre nos respondió ‘de acuerdo’. Creo que eso le ayudó. Pero sobre todo queríamos mostrarle el nuevo apartamento y su nueva habitación. Resultado: se comportó en el apartamento como en casa desde los primeros días de nuestra instalación, incluso antes de que llegaran todos nuestros muebles.» Mathieu y Clarisse, padres de Emma, ​​de 21 meses. 6 Sin hijos con los abuelos en el día D.

A menos que realmente lo quieras… Es importante que el niño asista al traslado de los muebles para que entienda que sus pertenencias no desaparecen. Él también necesita llorar su antiguo hogar. Nada es más perturbador para un niño que encontrar su habitación repentinamente vacía: este descubrimiento es a menudo el origen de un sentimiento de abandono. Por el contrario, quédense juntos, lleven sus cosas con ustedes y arreglen su habitación primero con su ayuda.

«Preparamos a nuestra hija cuando empezamos las cajas, diciéndole que nos íbamos a cambiar de casa y que todo sería mejor, más grande, más tranquilo, muy cerca de un parque… Le repetí que nos íbamos todos juntos y que nos quedábamos todos juntos y que íbamos a poner nuestras cosas en una caja: ‘tu conejo, tu tortuga, tus libros, etc… todo lo vamos a llevar a la nueva casa’. Empaqué sus cajas con ella. Primero tomé todas las cosas de su habitación y las arreglé de inmediato. Ella abrió sus cajas conmigo. Le mostré de inmediato todas las habitaciones de la casa, hicimos un picnic en el suelo de la sala, pero el ritual de la hora de acostarse fue exactamente como siempre. Estaba súper feliz, ¡hasta durmió mucho mejor que de costumbre!» Astrid, matrona, madre de Marthe 21 meses y Adrienne 3 meses

7 Ten mucho cuidado, cada niño es diferente

Las reacciones entre hermanos pueden ser completamente diferentes a la perspectiva de una mudanza. Uno de tus hijos puede sentirse más vulnerable y vivir este evento peor que los demás. Ojo, a partir de los 6 años le resultará más difícil romper los lazos de amistad. Esto se experimenta con mucho más estrés ya que puede temer ser el «chico nuevo» en la nueva escuela. Ten cuidado con las cosas que no se dicen: pueden provocar una verdadera ansiedad en su hijo.

«Hemos pasado por varias mudanzas. Todo iba bien… hasta que nos mudamos a Japón. Todos estábamos muy felices excepto uno de nuestros hijos, que rechazó totalmente la nueva vida. ¡Estuvo muy descontento durante los dos años de nuestra expatriación! Hablaba de eso todos los días, todavía lo hace…” Marie, madre de tres niños.

8 Mantened el contacto con sus amigos.

Es importante que tu hijo no pierda el contacto con sus amiguitos. Recuerda conservar los datos de contacto de los padres para mantener el vínculo, especialmente en las primeras etapas. Poco a poco se irá separando de sus viejos amigos, pero esta ruptura no debe ser brutal. En la medida de lo posible, permítele volver a pasar los fines de semana o las vacaciones con sus viejos amigos. Por el contrario, no dudes en transformar tu nuevo hogar en un campamento de verano al principio… Es tedioso, pero es importante ayudarlo haciéndole entender que eres muy consciente de que su vida anterior no era solo unas cajas.

«Para conmemorar la ocasión, en el último día de clases, invitamos a los cuatro mejores amigos de nuestros hijos (dos niños de 4 y 6 años).Permitió aprovecharlos un poco más y amortiguar el descanso.» Valérie, madre de Clément y Augustin, ejecutiva bancaria

9 Léele un libro sobre mudanzas.

Por qué la gente se muda, cómo es el Día D con los de la mudanza, cómo se ve el camión, por qué necesitamos cajas, qué descubrirá en su nueva casa, cómo será el primer día en su nueva escuela. Los libros para niños representan a un personaje que está pasando por la misma situación que su hijo. Puede identificarse con eso, lo cual es una muy buena manera de quitarle dramatismo al evento y prepararlo para los pequeños detalles que podrían estresarlo.