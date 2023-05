La profesora de Carlo Acutis cuenta cómo era en el colegio

«Era un niño muy tranquilo, muy amable. Nunca lo vi discutiendo con nadie. Era un pacificador en la escuela. Si sus compañeros discutían, buscaba restaurar la paz, haciendo bromas divertidas. Me fascinaban sus habilidades, era un niño muy especial».

Él había tomado bajo su protección a un compañero, Andrea, que tenía grandes problemas familiares, que era muy difícil y un poco temperamental y los demás compañeros se burlaban de él.

Un día en el patio le dije: «Carlo, vete a jugar con otros amigos, deja a Andrea aquí conmigo, yo me encargo», y él me respondió: «no vale, ¿sabes? Me encanta jugar con él». Y pensé: «Wow es un santo‘».