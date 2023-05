¿Cómo enseñar a los niños que los sacramentos son un regalo de Dios?

Durante el Tiempo Pascual es habitual que en la Iglesia se impartan los sacramentos de manera más intensa, ya que es un tiempo litúrgico de celebración.

De hecho, en la Vigilia Pascual es frecuente realizar algún bautismo y las semanas posteriores en muchas parroquias también tienen lugar Primeras Comuniones, Confirmaciones o Bodas.

¿Qué nos dice el Catecismo?

Si acudimos a Misa con los niños, ellos perciben ese ambiente festivo que caracteriza a la Pascua. Por esta razón, es un momento adecuado para enseñarles qué son y cuáles son los Sacramentos.

Si atendemos a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina».

Sin embargo, hay que desgranar esta definición para hacerla comprensible a un niño.

Gestos y palabras de Jesús

En primer lugar, los pequeños tienen que captar que todos los gestos y palabras que llevó a cabo Jesús durante su vida -perdonó, curó, convirtió o incluso resucitó a la vida a muchos- hoy continúan activos mediante los gestos y palabras de la Iglesia. Estos gestos y palabras de la Iglesia, que forman parte de su Liturgia, son los Sacramentos.

Continuaremos explicándoles que Jesús, una vez resucitado, encargó a sus discípulos seguir con su misión de salvación, impartiendo ellos mismos los sacramentos. Y por eso les dio la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés para poder llevar a cabo esa labor.

Misión de los Apóstoles

Podemos leerles el final del Evangelio de San Mateo, donde dice:

«Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.