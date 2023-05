Bruce Springsteen llevó un rosario en concierto: así sucedió

Un niño de 11 años llamado Jordi le hizo llegar el rosario. Su padre contó a una periodista cómo ocurrió todo. No es el primer rosario que The Boss toma en su mano

Las imágenes no mienten. Y no son fruto de la Inteligencia Artificial. Bruce Springsteen llevó un rosario en el bolsillo en el segundo concierto que dio en Barcelona, el pasado 30 de abril.

¿Cómo lo sabemos? Por las fotografías, puede verse que en un determinado momento The Boss lleva una cruz saliendo del bolsillo derecho de su vaquero. Y por un vídeo, en el que se aprecia que alguien le da algo y el Boss lo toma en su mano.

Varios medios de comunicación se percataron del hecho. Y la Cadena Cope rastreó entre los clubes de fans de Springsteen en España hasta dar con la pieza que faltaba en el puzzle. Aquí va la explicación, tal como la narró el padre del protagonista a la periodista Pilar García Muñiz.

Se llama Lluís Francesc Núñez de Castro y es un incondicional de Springsteen. Compró entradas no solo para él sino también para su hijo de 11 años, Jordi. Según dijo, iba a ser la primera vez que el pequeño asistía a un macroconcierto.

Bruce colecciona rosarios

Lluís compró entradas de pista, las que permitían estar muy cerca del cantante. Explica que se le ocurrió que, ya que iban a estar muy cerca de él, pensaron en regalarle algo. A Jordi se le ocurrió que podía ser un rosario.

¿Por qué un rosario para Bruce Springsteen? Lluís relató que sabía que The Boss tiene cariño a la Virgen María y que colecciona rosarios en las ciudades por donde ha viajado. En el caso de Barcelona, le constaba que años atrás la estrella había ido al Boulevard Rosa (un centro comercial), que en su planta superior albergaba el Boulevard dels Antiquaris, y allí había adquirido varios rosarios.

Con los ahorros del niño

Así que Jordi quiso comprar un rosario. Padre e hijo se fueron a la catedral de Barcelona, en el casco antiguo de la ciudad, y Jordi empleó todos sus ahorros para comprar el rosario que más le gustó: con una cruz de madera.

En el momento del concierto, Lluís se había fijado en todos los detalles. Sabía que Bruce Springsteen algunas veces se acercaba a la izquierda del escenario y tenía contacto con los seguidores. Así que padre e hijo se acercaron lo más posible para que ocurriera lo que tanto ansiaban.

Lluís tomó a su hijo y comenzaron a dar el rosario a los espectadores que estaban más adelante, para que unos lo pasaran a otros hasta llegar al Boss. Y así fue.

Cuál no sería su sorpresa cuando el Boss, al ver el rosario que le acercaban, lo tomó, lo besó y se lo guardó en el bolsillo. Fue entonces cuando la cruz quedó colgando y siguió estando a la vista el resto de concierto. Puede verse en las fotografías y en este vídeo:

La alegría no acaba aquí para Jordi y su padre. Lluís Francesc explicó que Bruce Springsteen tuvo el gran gesto de regalar después al niño una púa. Uau. Recuerda que «al final del concierto, [el Boss] vuelve a regresar a la zona en la que estábamos nosotros, volvemos a elevar a mi hijo, se fija en él y Bruce le regala una púa». Jordi la «ha metido en una cajita en la que ha puesto no tocar, no tirar, cuidado, hay una púa de Bruce Springsteen. Un regalo para toda la vida».

Este padre que ha sido testimonio de una hermosa historia de fe vinculada a Springsteen y a su hijo, no deja de sorprenderse: «Estamos viendo qué hacemos con la púa si la montamos en un cuadro, con una foto vamos a ver qué hacemos con ella».