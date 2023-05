Casi una década después de ISIS, el arzobispo caldeo Warda habla de padres que regresan de Occidente porque quieren criar a sus hijos en un ambiente católico

Aunque el número de cristianos en Irak sigue siendo bajo, hay signos de renacimiento de la Iglesia en áreas que fueron gravemente afectadas por el gobierno del grupo Estado Islámico hace casi una década.

En una visita reciente a los Estados Unidos, el arzobispo Bashar Matti Warda describió las formas en que la Iglesia está superando las luchas provocadas por el reino de terror de ISIS. Dijo que los cristianos, como la mayoría de los iraquíes, continúan enfrentando desafíos debido a la corrupción en el gobierno.

Warda, jefe de la Arqueparquía Católica Caldea de Erbil, estuvo en los Estados Unidos para reunirse con funcionarios universitarios y para recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de Walsh, una institución católica en North Canton, Ohio. Dijo que se están discutiendo planes para la colaboración entre varias universidades católicas de EE. UU. y la Universidad Católica de Erbil, que fundó tras la invasión de ISIS.

El arzobispo Warda supervisa una archeparquía católica oriental en el Kurdistán iraquí, donde miles de cristianos de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, y la Llanura de Nínive, hogar histórico de los cristianos de Irak, se refugiaron cuando los yihadistas del Estado Islámico invadieron partes del país y la vecina Siria.

Ha trabajado con otros activistas y grupos cristianos iraquíes, así como con organizaciones de ayuda occidentales para reconstruir y estabilizar la vida de la Iglesia allí.

La población cristiana en Irak, que una vez superó el millón, se ha reducido a unos 200.000, dijo. Pero algunos cristianos iraquíes que huyeron a Occidente en los últimos años han optado por regresar, especialmente a Erbil, la principal ciudad cristiana del norte. Cuando se le preguntó por qué, Warda dijo que algunos le han dicho que es porque quieren criar a sus hijos en un ambiente católico.

«Debido a que vivimos en el área segura de Kurdistán en el norte de Irak», dijo Warda en una entrevista, el crecimiento cristiano caldeo en Erbil se ha duplicado de 2000 familias a más de 4000 familias desde que ISIS fue derrotado en el campo de batalla. «Y también, recibimos en la zona Iglesias que no habían estado antes. Entonces, hoy, el área cristiana de lo que llamamos Ankawa tiene la Iglesia Asiria, la Eparquía Católica Siria, la Eparquía Ortodoxa Siria, la Iglesia Armenia, la Iglesia Latina, diferentes Iglesias». Eso, dijo, eleva la población cristiana total de Erbil a más de 8.000 familias.

Efectos de la visita del Papa Francisco

Además de la universidad, la archeparquía también pudo abrir un hospital y cuatro nuevas escuelas, y la Iglesia Ortodoxa Siria ha abierto una escuela, para un total de 18 escuelas cristianas. Muchos residentes musulmanes envían a sus hijos a las escuelas, dijo, porque confían en ellos.

Cuando se le preguntó qué ha cambiado a raíz de la liberación de ISIS, un grupo que usó medios violentos para imponer su versión del Islam en toda la sociedad, el arzobispo dijo: «Primero, todos se dieron cuenta de que usar la religión o usar la violencia en el nombre de Dios y la religión es un hecho devastador y va a afectar a todos. Por ejemplo, 125.000 cristianos fueron desplazados a causa de ISIS, pero más de 3 millones de sunitas también fueron desplazados a causa de ISIS, sin mencionar cuántos chiítas fueron asesinados a causa de ISIS. Entonces, una [cosa es] la conciencia de que ya basta de usar el nombre de Dios y la religión y difundir la violencia».

Además, dijo que la visita del Papa Francisco a Irak en 2021 ha tenido un efecto duradero.

«Nadie ha negado que su visita puso a Irak en las noticias por primera vez, no como un Irak de violencia, ni como un Irak de secuestros, ni como un Irak de asesinatos y bombardeos. No no no, Irak como un pueblo alegre recibiendo a un invitado», dijo el arzobispo de 53 años, miembro de la Orden Redentorista. «Su visita, por ejemplo, hizo posible que los canales iraquíes hablaran sobre el cristianismo en Irak, la historia, la ciencia religiosa, la persecución, las dificultades, la contribución de esos cristianos».

Papa Francisco durante su viaje a Irak Photo by Vincenzo PINTO / AFP

Sin embargo, espera que los libros de texto que se usan en las escuelas públicas hagan lo mismo.

«Lo que no está en el currículo es la historia del cristianismo en Irak, la contribución de la ciencia cristiana en los siglos IX y X, la contribución de los traductores cristianos que tradujeron los… primeros textos filosóficos del griego al árabe, para hacer posible que el árabe gente a leer filosofía. No está allí, lo que llamamos sitios históricos de los siglos VII y VIII, algunos de los grandes monasterios, algunas de las grandes ciudadelas, algunos de los que llamamos hechos históricos de monjes y monasterios que se extendieron por todo Irak.»

El arzobispo agradeció la ayuda para la reconstrucción brindada por organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, los Camelleros de Colombia y Hungría Helps, así como a estudiantes y maestros activos y jubilados que se ofrecen como voluntarios para trabajar en la Universidad Católica de Erbil. y otras escuelas durante meses, pero dijo que siempre se necesita más ayuda.

«Damos gracias a Dios por haber superado los momentos difíciles, pero los desafíos siguen ahí, y miramos a nuestros hermanos y hermanas cristianos [en Occidente] para que realmente nos ayuden a mantener este tipo de ayuda, apoyo y solidaridad para que podamos continuar».