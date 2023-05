Óscar da a los sin techo de su barrio mucho más que comida

En el distrito donde se encuentra la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona viven 264.000 personas y duermen cada día en la calle unos 300 sin techo. En ellos se fijó un joven del barrio, Óscar Proc Blanchart.

Solo tenía 15 años, pero decidió que les llevaría algo de comer al anochecer. Y así lo ha hecho durante cuatro años. Cada día.

Después de sus clases y sus actividades deportivas, que combina con un «trabajillo» de cuidar y enseñar a niños, vuelve a casa.

Y ahí prepara unas bolsas con bocadillos y sale con su patinete a repartirlas entre los indigentes que encuentra por el barrio.

Un vínculo profundo

Poco a poco les ha ido conociendo, ha ido descubriendo los lugares donde suelen dormir y estableciendo un vínculo que le ha llevado incluso a abrir las puertas de su casa a algunos de ellos.

También ha contactado con algunos establecimientos del barrio para recoger al final del día los alimentos sobrantes.

Estos enriquecen sus lotes, en los que en ocasiones especiales añade notas, un dibujo o algún detalle personalizado.

Óscar asegura que esta pequeña acción de ayuda a los necesitados le da paz y se siente realizado:

«Cuando me acerco a José Antonio, a Pepe,… veo a Jesús en ellos y no solo les doy comida sino que conversamos, me cuentan su vida, su historia.

Por ejemplo, el día de Pascua fue muy bonito. Había un grupito y les pregunté: ¿sabéis qué día es hoy?»

Y uno me dijo: «Sí, Domingo de Resurrección?». «¿Y qué pasa este día?», continué, y les expliqué: «Que Jesús ha muerto y resucitado por mí y por vosotros».

Y me dijo uno de ellos: «Sí, y gracias a eso tú estás aquí hoy y nos das un bocata, como un ángel».

Me quedé congelado con esa frase. Ahí acabé de entender que hay Alguien detrás que lo está moviendo todo. No es solo un chico, sino Dios ayudando al prójimo«.