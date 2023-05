¿Qué pasa si llueve? Aquí otra de las preguntas que cobraron protagonismo en el día previo a la ceremonia de beatificación debido a los pronósticos que daban cuenta de la inestabilidad climática ese día.

El «plan b» ante las inclemencias del tiempo –en el caso de tormentas- era el santuario nacional del Cerrito dela Victoria. El sitio hubiera sido también simbólico y relevante –a pesar de los inconvenientes posibles en cuanto logística y aforo- habida cuenta de tener un vínculo con el Sagrado Corazón de Jesús. Precisamente, Vera llegó a consagrar en 1875 el Vicariato Apostólico al Sagrado Corazón. Unos años más tarde, en 1879, también consagró la niñez al Sagrado Corazón de Jesús.

Sobre el mediodía del sábado, si bien persistía la inestabilidad y continuaba el pronóstico de lluvia, la decisión de la Arquidiócesis de Montevideo fue la de mantener el Estadio Centenario como sitio para la ceremonia de beatificación. Esto hizo que tanto la fiesta previa como la propia ceremonia se viviera en medio de un clima particular donde más de una vez hubo que abrir los paraguas.

Sin embargo, la lluvia –liviana y lejos de generar mayores molestias- terminó siendo hasta verdadera «bendición», tal cual se mencionó en más de una ocasión durante la celebración.

En efecto, en un país sacudido por la sequía durante varios meses –donde los más afectados han sido los habitantes del medio rural– todo aquello hasta se pareció a un «guiño» de Vera a aquellos que tanto quiso a lo largo y ancho del territorio oriental (Vera, además de haber pasado los primeros años de su vida viviendo junto a su familia en el campo, recorrió el territorio de lo que actualmente es Uruguay tres veces para misionar y no exento de dificultades).

En una línea similar se expresó el obispo de Canelones, monseñor Heriberto Bodeant, a través de un video con una reflexión sobre la beatificación.

«“Dios mide el viento para la oveja recién esquilada”, decía monseñor Mendiharat, que fue obispo de Salto. Así fue con la beatificación de Jacinto: hubo lluvia, pero medida, llevadera, para que viviéramos algo de las muchas peripecias por las que el beato pasó en su servicio episcopal», difundió Bodeant.

Finalmente, en medio de cielo gris, por momentos también fue posible observar cómo tímidamente se asomaba el sol (curiosamente sin lluvia y con brillo en el momento en que se descubrió la figura de Jacinto Vera como beato). Otra señal, para muchos, de cercanía y tranquilidad, de que aquella lluvia sería pasajera.

TENEMOS BEATO !!

JACINTO VERA!

1er Obispo del 🇺🇾



FELICIDADES AL EQUIPO ORGANIZADOR (más de 400 voluntarios)



El reconocimiento más grande de hoy es para TODO EL PUEBLO FIEL que respondió de cada rincón de la patria junto a sus pastores a pesar del clima (cerca de 20mil almas) pic.twitter.com/OBuv3ghFOC — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) May 6, 2023

3 Vera, símbolo de unión y pacificación

«Estamos celebrando un testigo de Jesucristo: Esto fue la vida de monseñor Jacinto Vera. ¿Quién no recuerda su caridad? ¿Quién no recuerda su fuerza para enfrentar las adversidades y proponer un camino para la Iglesia? ¿Quién no recuerda su lucha por la libertad de la Iglesia? ¿Quién no recuerda su celo para que el Evangelio llegase a todos los rincones de este país? ¿Quién no recuerda su misión pacificadora? La beatificación es la fiesta del testimonio».

Con estas palabras, el delegado pontificio Cezar Costa de alguna manera resumió en ese pasaje de su homilía –donde hubo también referencias a que la secularización, que avanza en América Latina, no debe asustar debido a que también se presenta como «campo para la evangelización»- lo que representa Vera para Uruguay.

En efecto, Vera fue un hombre que tuvo que lidiar con tiempos de guerras civiles y amplias y convulsión política donde el Estado confrontó a la Iglesia. Sin embargo, Vera ha sido reconocido como el gran defensor de los derechos y la libertad de la Iglesia, así como un hombre que buscó la pacificación –a través de su rol de pastor y a través de las misiones- en momentos de suma tensión y por encima de cualquier lema partidario.

Todo eso de alguna manera también volvió a salir a la luz el pasado 6 de mayo en una ceremonia que contó con la presencia del propio presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, así como representantes de diversos partidos políticos.