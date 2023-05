El evento «Entre Genios» da altavoz a 4 proyectos de solidaridad

¡Lo han vuelto a hacer! Este año ha sido la cuarta vez que gente maravillosa, genios, se reúnen para hacer este mundo un poco más amable, para remover las conciencias y recordarnos que tenemos que dejar poso.

Reuniones que quieren descubrir al genio que todos llevamos dentro, «todos somos un genio en algo», y si ese algo lo dedicamos a los demás, hacemos de este mundo un lugar mejor.

¿Cómo nacen estas maravillosas reuniones de «Entre Genios»?

Estas reuniones arrancan en 2018, de forma casi fortuita…, si es que algo lo es. Dos amigos, Javier Rodríguez Romero y Jorge Longoria, sacan la idea adelante después de una comida con personas de diferentes ámbitos.

Por un lado, estaba Álvaro Longoria, de la productora Morena Films, una productora que reconocerás sin lugar a dudas si te hablo de la película Campeones.

Estaban también los creadores de la Fundación Columbus. Y, en esa comida, fueron saliendo aportaciones, logros, que habían conseguido peleando cada uno en su ring particular.

Por ejemplo, la productora de Campeones explicó cómo se animaron, arriesgaron y apostaron por contratar a gente discapacitada como actores de la película, en lugar de actores que se hiciesen pasar por discapacitados, como se había hecho hasta entonces. Y luego tuvieron el éxito tan rotundo que todos conocemos.

La Fundación Columbus habló de la protonterapia y la terapia genética, y de lo mucho que ayudaban a niños con enfermedades ultra-raras.

Sumando lo que aportaban unos y otros, surgió el primer evento de «Entre Genios», que, en principio, iba a ser un hecho aislado, pero… al año siguiente, se les sumó una genia allí donde las haya, Majo Gimeno (una amiga de la que presumo mucho), y les pidió hacer algo con Mamás en Acción. «¡Cuando conoces a Majo, no le puedes decir que no!», explicaba Javier Rodríguez.

En el siguiente artículo de Aleteia puedes leer más acerca de Mamás en Acción:

Después de la pandemia, ya vino todo rodado, y tuvo lugar la tercera edición, apoyando a la Fundación Bobath.

Javier Rodríguez y su mujer, Cristina, conocían de primera mano la labor de apoyo de esta fundación a niños y jóvenes con parálisis cerebral, gracias a uno de sus peques, al que puedes conocer en su cuenta de Instagram, @siguenadandoiago, con grave riesgo de enamorarte, no digas que no te lo advertí.

Y la cuarta edición tuvo lugar el pasado jueves. Desde la ventana que nos abrió Mundo Justo, miramos a esa parte de la sociedad que no nos gusta ver.

En esta edición se habló de cómo el arte puede salvar vidas, de música, de magia, de teatro, etc., contando con Inés Enciso y Elena González (de Proyecto Cuento), Alejandro de León y Blanca Hernández (de Proyecto Techo), Pepe Olmedo (de Música para Despertar), Javier García Ugarte (Mundo Justo) y Jorge Blass como maestro de ceremonias.

Desde la dirección quieren hacer hincapié en que son eventos cien por cien solidarios, en los que todo lo recaudado se va íntegramente a una fundación o asociación de utilidad pública. Pero su objetivo no sólo es ese, no sólo es remover el corazón para conseguir beneficios económicos. Miran un poco más lejos, yo diría que miran más arriba. Buscan provocar motivaciones, sueñan con que esos chispazos de solidaridad se puedan encender entre todos los asistentes, entre los ponentes, entre los organizadores, entre los que estamos a 600 kilómetros de Madrid.

Nos decía Javier:

«Si después de este evento, le dedicas una hora más a cuidar a tu abuela, si después de este evento, te apuntas a estar una hora en una labor social…, ¡misión cumplida!.»

Son los éxitos invisibles que quieren conseguir estos genios, que no necesitan lámpara. Entregando cada uno lo que mejor sabe hacer por los demás, convierten esta vida en algo maravilloso. ¿Nos dejamos encender por los chispazos de «Entre Genios»? ¿Dejamos poso? Why not?