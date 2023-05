Jacques y Raïssa Maritain, evangelización de alma a alma

Mi Jesús es tanto mi Dios que no puedo tener otro Dios que Él. Realmente lo elegí desde mi juventud. Él es mi vida en este momento.

¡Mi amado Jacques! Hace más de 20 años que lo veo vivir con el corazón siempre abierto hacia Dios. Toda mi vida está a su servicio, al servicio de su obra que es toda para Dios.

Estoy en extrema angustia y necesito ayuda externa ya que Dios se ha alejado de mí. Tengo horas de sufrimiento tan terrible que me parece que voy a perder la razón. Pero no quiero desviarme de la cruz. Cada día me entrego al sufrimiento tanto como Dios quiere. Y la cruz de Jesús me lleva por encima de todos los abismos.

Diario de Raïssa, 30 de agosto de 1925