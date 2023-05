El padre de un niño asesinado perdona al asesino por televisión

Las palabras de Bruno Bride Amaral fueron ampliamente compartidas en las redes sociales, y no sorprende dado lo poderosas que son.

Bruno es el padre de Bernardo, un niño de 5 años que fue uno de los cuatro niños de 4 a 7 años asesinados salvajemente (junto con otros cinco que resultaron heridos) por un intruso que empuñaba un hacha en el jardín de infancia El rincón del Buen Pastor el 5 de abril en Blumenau, una ciudad en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.

Bruno, que está en la Armada de Brasil, habló con el reportero con voz tranquila, llena de dolor:

Hay algunas personas que no aceptan esta situación. Es normal. Algunos están deseando lo peor para la persona que atacó a nuestros hijos e hijas, los niños. Yo no lo juzgo. Pero yo, en mis sentimientos, como persona, no puedo permitirme como cristiano (hacer eso). Siguiendo los valores que Cristo me enseñó, perdono la vida de esa persona. No lo conozco, nunca lo vi, no sé quién es. Pero yo, como cristiano, le pido a Dios que consuele mi corazón para hacer frente a esta situación. Y voy a honrar la memoria de mi hijo todos los días. Y que Dios consuele los corazones de todas las familias.

Podría decir cualquier cosa aquí, pero no aliviará el dolor de nadie. Pero yo, con mis valores, como cristiano, como soldado, voy a luchar contra todo obstáculo, con todas mis fuerzas, para seguir en el camino del Señor. Y doy gracias a Dios por todos los momentos que viví con mi hijo. Así que, a partir de hoy, honraré su memoria en mi corazón. Y que Dios consuele el corazón de cada persona que está aquí en esta situación, de todos, porque solo quien está viviendo este drama en su propia piel sabe lo que es. Entonces, que Dios nos dé la gracia de seguir adelante.