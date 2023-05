El hijo de un famoso periodista hace su Primera Comunión ¡con mamá!

No es muy habitual en España que los famosos muestren su faceta espiritual en público, pero de vez en cuando ocurre y hay que destacarlo y agradecérselo.

El pasado fin de semana en casa de la familia Aramendi- Amores hubo una gran fiesta. El matrimonio formado por los periodistas María Amores, más conocida como «Generouser», y Ion Aramendi (@ionaramendiurrestarazu), presentador televisivo, y sus 3 hijos -Ion, Lucas y la pequeña Marieta- celebraron la Primera Comunión del hijo mayor… y también de su madre.

Sorpresa para todos

Así lo anunció, para sorpresa de todos, ella misma en su Instagram (enlace a ): «NUESTRA PRIMERA COMUNIÓN. La de Ion y la mía.»

En la misma publicación reconoce que no se lo anunció a casi nadie, para no robarle protagonismo a su primogénito. Un detalle. Aunque al final añade, con mucho sentido del humor, que por esta razón ella se había quedado sin regalos.

Bautizo a los 14 años

Puede llamar la atención que María haya tomado la Comunión a los 46 años, pero ella misma explica su historia personal, en lo que a sacramentos se refiere.

Resulta que esta salmantina no fue bautizada de pequeña por sus padres y fue su abuela Dorita la que a los 14 años la llevó de la mano a la pila bautismal. ¡Benditas abuelas que siempre velan por el bienestar material y espiritual de sus nietos! Ya hace 32 años de este día.

Enlace a https://es.aleteia.org/2015/01/03/los-abuelos-han-de-transmitir-la-fe-a-sus-nietos-1/

María sigue contando en su publicación: «El día de mi bautismo, el sacerdote me dijo que me veía de sobra preparada para comulgar, que buscase un día importante para hacerlo». Sin embargo, ella no se atrevía a dar ese paso.

Buscar un día especial

Pero supongo que el Espíritu Santo, que mueve los corazones, le hizo ver que quizá el momento adecuado era hacer la Primera Comunión en familia. Ella lo sintió así: «Ese día sería con mi hijo. Parece que estuve esperando siempre ese momento. Fue muy emocionante. De verdad».

En fin, María confiesa que sin haber ido a un colegio de monjas ni de haber recibido de sus padres formación religiosa, se reconoce «una persona muy espiritual» y asegura que «solo en las iglesias encuentro ese momento íntimo y sereno para reflexionar profundamente más allá de lo mundano y cotidiano. Siento emoción verdadera en el corazón».

Familia unida

La familia formada por María Amores y Ion Aramendi, a pesar de tener en España cierta popularidad, siempre se muestran de lo más natural y espontáneo.

De hecho, a María, que siempre ha trabajado detrás de las cámaras como guionista en diferentes programas, le acaban de ofrecer un nuevo espacio televisivo para que muestre todos esos consejos y sugerencias que ofrece gratuitamente en sus redes sociales. Ella dice que no es una influencer, sino una generouser.