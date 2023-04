Cuando dos estrellas de Hollywood van a misa… y lo dicen en Instagram

El actor estadounidense Mark Wahlberg es ahora tan conocido por sus películas como por los múltiples testimonios de su fe católica, que no duda en compartir con sus fans y suscriptores en las redes sociales.

En un reciente video publicado el pasado domingo 23 de abril en su cuenta de Instagram, aparece acompañado de Mario López, uno de sus amigos, también católico y actor conocido por su papel en Salvados por la campana y a quien describe como su «hermano en Cristo « y «en la vida».

Bautizado en 2018 en el Jordán, Mario López tampoco esconde su fe. Así podemos ver a los dos amigos yendo a la iglesia y dirigiéndose a los internautas para animarlos a «rezar siempre».

La publicación ha recibido más de 510.000 me gusta y se ha visto casi 5 millones de veces.

En un momento en que compartir su fe tan abiertamente en Hollywood puede considerarse perjudicial para su carrera, Mark Wahlberg parece decidido a dar su testimonio de fe ante tantas personas como sea posible.

«Sé que no es muy popular en mi industria [en Hollywood, nota del editor], pero no puedo negar mi fe», dijo en particular en el plató de Hoy durante un programa de televisión al comenzar la Cuaresma.