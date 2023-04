A 25 años de la muerte de Octavio Paz: alguien lo deletrea

A 25 años de su muerte (el 19 de abril de 1998), los periódicos y las revistas de México lo recuerdan con ediciones especiales y aún aquellos que en vida lo vilipendiaban (una práctica muy socorrida en México), le dedican líneas elogiosas.

Octavio Paz se definió a sí mismo como un «pagano» en una entrevista que le hizo el político e intelectual mexicano Carlos Castillo Peraza, quizá la única entrevista que concedió para hablar de sus creencias, de su falta de fe, o de su fe escondida (se sabe que su madre era católica). Pero, al preguntarle Castillo Peraza por qué se definía como «pagano», Paz contestó:

Hay quienes especulan que Paz se confesó antes de morir, pero es algo que quedará en el sigilo del confesor (si es que acudió a su casa o solamente se trata de una ilusión), pero de que guardaba en su interior la huella del cristianismo, lo revela uno de los pasajes de la entrevista de Castillo Peraza:

«Un día, en Goa (en la India), en el centro de una civilización que no era la mía, entré en la vieja catedral. Celebraba la misa un sacerdote portugués, en portugués. La escuché con fervor. Lloré. No sé todavía si descubrí algo. Tampoco si recordé mi infancia —yo iba a misa— o si reviví mi vida en la parroquia de Mixcoac (en la Ciudad de México, donde nació el 31 de marzo de 1914). Pero sentí la presencia de eso que han dado en llamar la otredad. Mi ser otro dentro de una cultura que no era la mía. Mi identidad histórica».