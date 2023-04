Realizamos un regalo de Santa Bernardita con los niños

Una forma de ayudar a los padres católicos a vivir su fe en casa con los hijos es haciéndolo de forma divertida, didáctica, en la que ellos participen. María Eugenia Brun, colaboradora de Aleteia, propone que hagamos un pequeño presente para llevar a otros

En esta oportunidad la actividad trata de celebrar a Santa Bernadita (Bernardette Soubirous) de una forma sencilla pero deliciosa, ideal para compartir con nuestros seres queridos, abuelos, tíos, padrinos, hermanos, amigos.

La Virgen de Lourdes se aparece a Bernardette, en la iglesia de san Pantaleone, en Italia. Renata Sedmakova | Shutterstock

La idea es realizar un presente, preparando unas deliciosas bolsitas de frutos secos acompañados de la oración e imagen de Santa Bernardita.

Descubrimos la vida de Santa Bernardita con los pequeños

Santa Bernardita nació en 1844 en un pequeño pueblo de Lourdes en Francia, donde vivía con su padre Francisco, su madre Luisa y sus 3 hermanos.

Tenía 14 años y todavía no sabía leer ni escribir, incluso no había podido tomar la Primera Comunión, ya que le costaba aprenderse el catecismo por no saber leer. A pesar de ello se destacaban importantes cualidades, le gustaba rezarle mucho a la Virgen y no decir mentiras.

Fue a partir del 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio que comienza a tener apariciones de la Santísima Virgen. Se le aparece 18 veces en la gruta de Lourdes.

La primera vez ocurrió cuando ella iba junto a su hermana y una amiga a buscar leña. Para eso tenían que atravesar un pequeño y frío río. Como ella sufría de asma, no pudo acompañarlas para evitar mojarse los pies y enfermarse. Fue allí en la gruta de Lourdes donde tuvo esa extraordinaria experiencia, donde la Virgen se le apareció y le dijo:

«No te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra.»

Y sucedió de esa manera. La joven luego de estas apariciones tuvo una vida llena enfermedades, humillaciones, y carencias, pero así fue adquiriendo un grado de santidad enorme ganándose el cielo.

La fiesta de santa Bernardita es el día 16 de abril.

Actividad para celebrar a Santa Bernardita con nuestros hijos

Materiales para elaborar el presente. Maru | Aleteia

Materiales

Bolsita transparente o frasco pequeño de vidrio.

Frutos secos naturales sin azúcar ni sal a elección (maní, almendras, nueces, uvas pasas, arándanos secos, semillas, entre otros).

Trozo de cartulina de color

Imagen impresa de la santa a color o para pintar

Tijera

Pegamento

Grampas o trozo de cuerda fina

Procedimiento

Así queda nuestro dibujo de santa Bernardita. Maru | Aleteia

Imprimir la imagen y una oración de Santa Bernardita. Sí los niños quieren, pueden pintar la imagen con los colores de la santa. Recortar y pegar sobre un trozo de cartulina. Del lado opuesto cortar y pegar la oración. Elegir los frutos secos que más le gusten y colocar dentro de una bolsita transparente o frasco pequeño con tapa de vidrio. Si es la bolsita, hacemos un moño con la cuerda y le agregamos la oración ya realizada. En el caso del frasco pasamos la cuerda por el cuello del frasco y se hace un nudito junto con la oración.

¡Listos para regalar a nuestros seres queridos, conociendo mejor y amando a Santa Bernardita! Aquí puedes ver fotos de ella: