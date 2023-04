Los vestidos de bautizo se usan de generación en generación

Algunas familias tienen una hermosa tradición que representa la transmisión de la fe de una generación a la siguiente

Un vestido blanco, largo y bordado: en la familia de Brigitte, este vestido de bautizo (también llamado traje de bautizo) ha sido el mismo desde 1882. «Pertenecía a mi abuelo», explica. Mathilde, de 65 años, es la guardiana de una túnica bautismal que circula en su familia desde 1920. Ha visto entrar a cuatro generaciones en la familia de Dios, y no menos de 29 bebés la han usado en esa sagrada ocasión.

«¡El vestido viaja mucho! En diciembre de 2022, lo enviamos a Nueva Caledonia [en el Pacífico Sur, nota de la ed. ] para bautizar a uno de los bebés de la familia. Y otro bebé fue bautizado en el Vaticano con él, pero no por el Papa», dice Mathilde con una sonrisa.

En el caso de Gabrielle, que es madre de cuatro hijos, el vestido bautismal familiar ha tenido una historia similar a la de la familia real británica.

Encargado por la reina Victoria, el vestido de la familia real ha sido usado por 62 «bebés reales», es decir, casi ocho generaciones de cabezas reales, coronadas o no. Pero en 2004, la reina Isabel II puso fin a esta sucesión al considerar que el vestido había cumplido ya su misión tras 163 años de uso. La soberana entonces ordenó una copia idéntica de la misma.

Así sucedió en la familia de Gabrielle, con la diferencia de que su viejo vestido con bordados ingleses, que había sido transmitido durante mucho tiempo, «pasó a otra rama de la familia».

«Pero como era muy bonito, mi abuela quería hacer una copia para que siguiera circulando el mismo vestido», dice Gabrielle, de 47 años. Ya sea del siglo XIX o XX, en bordado inglés. o de encaje, de color blanco inmaculado o crema, el vestido de bautizo tiene un fuerte simbolismo para estas familias.

Transmisión de la fe y unidad familiar

Para algunos, usar un vestido de bautizo heredado de la familia es una manifestación del deseo de ser parte de la continuidad de la fe familiar.

«Para mí, es el hecho de decirme a mí mismo que este nuevo miembro de la familia de Dios no está solo. Lo acompaña, no sólo la comunidad cristiana como recién bautizado, sino también su familia. Es parte de una historia familiar», explica Gabrielle.

Para Rozenn, cuya familia ha usado la misma túnica bautismal durante varias generaciones, usar esta prenda la incluye a ella y a sus hijos en la tradición familiar, pero también en una fe compartida.

«Mis abuelos, tíos y tías me han transmitido su fe. Tener un bebé en la familia usando nuestra prenda bautismal es una manera para mí de hacer visible la Comunión de los Santos al hacer que los miembros de mi familia que ya están en el gozo del Cielo estén presentes con nosotros», explica.

Para Mathilde, abuela de 25 nietos, se trata de transmitir una tradición espiritual y conectarse con las generaciones anteriores.

«Fue mi madre quien nos legó este vestido. Era muy piadosa y rezaba mucho por sus hijos y nietos. Hacer que los miembros de nuestra familia usen este vestido es una forma de honrar a mi abuela, de honrar lo que nos transmitió, no solo el vestido sino también su fe».

Como su madre en el pasado, Mathilde es la «guardián» de la prenda bautismal de la familia. En cada nuevo bautismo, ella se preocupa de prepararlo para los recién bautizados. Su receta secreta: lavado y planchado cuidadoso, todo rociado con mucho amor.

Brigitte quiere que sus hijos y nietos sepan que su vestido, hecho de tela delicada, guarda la historia familiar en su interior. «Nuestra hija mayor será la ‘tutora’ del vestido y se lo pasará a sus hijos, sobrinos y sobrinas cuando sean a su vez padres», explica.

¿Y qué hacer cuando cada familia tiene su propio vestido de bautizo? Claire encontró una solución: «En mi familia tenemos dos vestidos heredados de mi abuela y su hermana. También hay un vestido de bautizo en la familia de mi marido… Me gusta mantener vivas las tradiciones y sería una pena no usar vestidos tan bonitos! Alternábamos entre ellos; nuestros hijos no han usado el mismo».

¡Este es un buen compromiso para transmitir la herencia de ambas familias! Pero al final, como apunta Mathilde, «no se trata sólo del bautismo; también debemos pensar en transmitir la fe después».