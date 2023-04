Nuestra colaboradora Mar Dorrio, Premio «Luchadora por la familia» del año

El Premio «Luchador por la Familia» cumple este año su 8ª edición y, como en las ediciones anteriores premia «a las personas que luchan por la familia, la defienden de los ataques y presiones externas y defienden la vida».

A favor de la familia

Ese es el objetivo del premio, tal como lo indica Daniel Arasa, presidente de la Plataforma por la Familia-Catalunya ONU, cuyo origen se remonta a 1993.

Fue entonces cuando se creó esta organización con motivo de la celebración del Año Internacional de la Familia en 1994, impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Actualmente la Plataforma está formada por más de 40 entidades y desde hace unos años otorga este Premio «Luchador por la Familia» para reconocer a aquellas personas que trabajan en favor de la familia en diversos ámbitos, desde los económicos y sociales hasta su propio reconocimiento como institución.

El acto de entrega del premio Luchadora por la Familia tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Caixaforum, en Barcelona.

Hablar en positivo

En el caso de Mar Dorrio, el premio ha sido concedido por que «ella habla siempre de la belleza de la familia, es un ejemplo de defensa de esta institución y de la educación de los hijos».

Además, destaca la Plataforma, «Mar siempre habla en positivo y tanto a nivel personal como público y profesional lucha a favor de los valores familiares».

A nivel personal y familiar, tiene una familia muy amplia -12 hijos- junto a su marido Javier, por el que siempre da ejemplo de su estima y admiración, lo cual es muy de destacar en una sociedad que muestra a menudo la relación de pareja como de un enfrentamiento continuo.

Influencer profesional

Nuestra colaboradora de Aleteia es licenciada en Humanidades y es una auténtica influencer gracias a su blog Whynottwelve?, que creó después del nacimiento de su tercer hijo, y su perfil de Instagram. Fue entonces cuando decidió dar un giro a su carrera en el sector de la comunicación para poder dedicar más tiempo a su familia.

Mar ha escrito también diversos libros como Calendario de Adviento , el cuento El castillo de los calcetines perdidos y Cocinar con sobras…después del sí quiero. Y colabora con diversas publicaciones escritas, además de aparecer en ocasiones en programas de radio y televisión.

El Café de los Viernes

Hace ya unos años creó el canal de Youtube «Café de los Viernes« que empezó siendo una charla presencial que organizaba ella entre sus amigas en Ferrol (Galicia), donde reside actualmente.

Mar Dorrio. Cortesía

En esas reuniones hablaban sobre algún tema de actualidad y se creaba un ambiente de tertulia formativa muy interesante. Tanto que, cuando aparecieron las redes sociales y el canal de Youtube, Mar decidió abrirlo para que fuera visible desde cualquier lugar.

Conectarse a través de las redes

Muchas amigas y conocidas suyas que por motivos personales o profesionales ya no residen en Ferrol, han abierto más «Cafés» en sus ciudades. De esta forma la red del Café de los viernes se va ampliando y ya se conectan desde más de 15 ciudades.

Mar explica como lo hacen: «Solemos anunciar en redes sociales la fecha y ese día te conectas al directo a mi cuenta en Instagram, saludamos, dejamos el enlace para ver el video en Youtube y resolvemos dudas después a través de un directo».

Enamorada de su familia

Mar y Javier –Mr Square, como le llama ella cariñosamente- tienen 12 hijos, «sus twelve«. Pero ellos dicen que son los hijos de “Dios, Javier y Mar” y aunque a menudo consideran que es una locura, ellos se fían del Señor. «Donde no lleguemos nosotros, llegará Dios. Sólo desde la fe se entiende que tengamos 12 hijos».

Sin embargo, ellos viven esa aventura de la que están encantados y se muestran completamente enamorados de todos y cada uno de sus hijos.

La familia al completo en el santuario de Torreciudad (Huesca, España). Cortesía

Un premio de dos

Mar nos cuenta que para ella recibir este Premio de «Luchadora por la familia» ha sido «una sorpresa, un orgullo» y que le produce «el síndrome de la impostora, todo junto, porque es un premio que han merecido personas como Leopoldo Abadía o Jaime Mayor Oreja, que tienen toda mi admiración y la sensación de no estar a la altura es absoluta».

Para ella es una satisfacción enorme, pero cree que «es importante y no quiero dejar de repetirlo: es un título que no podría tener sin la ayuda de mi marido, Mr Square, que es como llamo a Javier en todos mis escritos, por todo lo que he aprendido de él y por todo lo que me ha ayudado en cada proyecto. Este premio es, sin lugar a dudas, un premio de dos y también diría que de parte de los twelve«.

Mar se siente con ganas de merecer el título de «Luchadora por la familia del año» el resto de su vida y de seguir emprendiendo proyectos relacionados con la infancia y adolescencia con mucha ilusión.