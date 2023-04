Al menos 52.250 personas han sido asesinadas en los últimos 14 años en Nigeria solo por ser cristianas, reveló un nuevo informe publicado el 10 de abril.

El informe, titulado «Cristianos mártires en Nigeria» y publicado por la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), que tiene su sede en el este de Nigeria, dice que 30.250 de ellos han sido asesinados desde 2015, cuando el presidente Muhhamadu Buhari llegó a la fuerza.

El informe culpa de esos asesinatos a lo que llama el islamismo radical de Buhari. Sin embargo, aproximadamente 34.000 musulmanes moderados también fueron masacrados o asesinados a machetazos en el mismo período.

En este punto, 2023 no se ve mejor, ya que el informe revela que 1041 «cristianos indefensos» fueron masacrados en los primeros 100 días, es decir, del 1 de enero al 10 de abril. Dentro del mismo período, al menos 707 cristianos fueron secuestrados.

El informe indica además que bajo el presidente Buhari, 18.000 iglesias cristianas y 2.200 escuelas cristianas han sido incineradas.

Los ataques a los cristianos también han generado problemas importantes con respecto a las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares. Mientras que más de 50 millones de cristianos, en su mayoría en el norte de Nigeria, enfrentan «graves amenazas yihadistas por ser cristianos profesos», no menos de «14 millones han sido desarraigados y 8 millones se han visto obligados a huir de sus hogares para evitar ser asesinados a machetazos», dice el informe.

Alrededor de «5 millones han sido desplazados y obligados a vivir en campamentos de desplazados internos (IDP) dentro de Nigeria y en campamentos de refugiados en las fronteras regionales y subregionales».

La gran cantidad de cristianos y musulmanes moderados asesinados o desplazados ha provocado escalofríos en muchos, incluido Andrew Boyd, portavoz de Release International, que sirve a la iglesia perseguida en unos 30 países. Describió el hallazgo del informe como «un número asombroso de muertos».

«Es absolutamente espantoso que tantos cristianos estén siendo atacados por su fe y asesinados en Nigeria, mientras que el gobierno nigeriano parece mantenerse al margen y dejar que suceda. No es menos espantoso que la comunidad internacional parezca contenta con permanecer al margen y observar», dijo a OSV News.

Mientras tanto, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), en su propio informe, ha dado voz a los miles de cristianos perseguidos por su fe en Nigeria.

Maryamu Joseph tenía solo 7 años cuando Boko Haram, una organización extremista yihadista violenta, atacó a su comunidad de Bazza y se la llevó a ella y a otras 21 personas al Bosque Sambisa, donde pasó nueve años. Solo escapó en julio de 2022 y contó su historia a ACN.

«¡Nueve años de vivir en cautiverio! ¡Nueve años de tortura! ¡Nueve años de agonía! Sufrimos mucho a manos de estas personas despiadadas y despiadadas», dijo a ACN. «Durante nueve años, vimos el derramamiento de sangre inocente de mis hermanos cristianos, asesinados por personas que no valoran la vida. Asesinaron sin remordimiento, como si fuera algo normal. Estos nueve años perdidos en el Bosque Sambisa no se pueden olvidar en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras no pueden hacer justicia a lo que he pasado».

Andrew Boyd dijo que su organización ha identificado a Nigeria como «un país de especial preocupación». Pero las cifras de decenas de miles de personas asesinadas y los desalentadores testimonios de sobrevivientes como Maryamu Joseph, «gritan más claramente que nunca», dijo Boyd. Dijo que las estadísticas sin duda eran espantosas, pero no sorprendentes.

«Release International ha estado informando año tras año sobre los ataques de los militantes islamistas contra los cristianos en Nigeria. Los cristianos de Nigeria no solo se enfrentan a la matanza a manos de Boko Haram y el Estado Islámico, sino que los extremistas fulani bien armados los matan a diario», dijo Boyd a OSV News, refiriéndose a los pastores fulani que se han unido a los grupos extremistas islámicos.

Advirtió que podría haber «un éxodo masivo de cristianos del país más poblado de África a menos que el presidente entrante de Nigeria tome medidas urgentes para proteger a los cristianos de la violencia de estos yihadistas».

Dijo que su organización estaba trabajando con socios en el terreno en Nigeria «para brindar apoyo a los cristianos que sufren». Esto incluye consejería de trauma.

«Muchos han perdido a miembros de sus familias y sus hogares. Estamos trabajando con socios confiables para brindar algo de comodidad y apoyo. Estamos elevando sus voces y sus preocupaciones en todo el mundo. Y continuaremos haciéndolo», enfatizó Boyd.

Según la Lista de Vigilancia de Puertas Abiertas 2023, publicada el 17 de enero, Nigeria es uno de los lugares más peligrosos para «seguir a Jesús». Según el informe, Nigeria representa el 89% de los cristianos martirizados en todo el mundo.

Ngala Killian Chimtom escribe para OSV News desde Yaundé, Camerún