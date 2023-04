Kirk Cameron: «En Hollywood hay miedo a hacer películas provida»

Ayudas ante los embarazos imprevistos

– ¿Qué piensa del aborto?

Asesinar a cualquier ser humano siempre está mal. Como padre de cuatro niños adoptados y marido de una mujer adoptada, puedo decir que son personas preciosas en mi vida. ¡Son mis tesoros! Y tratarlos como algo menos que eso está mal en mis reglas. Y también está mal en las reglas de Dios. Los niños abortados son niños hechos a imagen de Dios.

Sin embargo, entiendo que vivimos en una cultura que no aprecia el valor de la vida, y muchas chicas se encuentran ante un embarazo no planeado. En realidad, no es completamente «imprevisto»: probablemente pensaron que iban a evitarlo, pero sí saben cómo sucedió. Y creen que la solución es eliminar al bebé, y llamarlo menos que bebé, como «feto» o «grupo de células». Pero esa es la forma en la que todos empezamos a vivir. Incluso quienes están a favor del aborto empezaron a vivir como un pequeño feto, un bebé, en el momento de la concepción. Y su vida también es preciosa.

– ¿Qué propone, entonces, en esos casos?

Tenemos que estar al lado de los jóvenes (chicos y chicas) que se encuentran con un embarazo no planificado, para ayudarles a descubrir y proteger el valor de la vida. Un bebé no planificado podría ser el futuro presidente de España, un médico que cure el cáncer, o un adulto que haga cosas importantes en el mundo.

Tenemos que trabajar para encontrar mejores soluciones que acabar con la vida de personas preciosas. Y la adopción es una gran opción. Como padre adoptivo y biológico, sé que esas madres son heroínas, porque se enfrentan a una situación difícil y dan a sus bebés la oportunidad de vivir.

– ¿Esa es la razón por la que considera tan importante que el entretenimiento muestre historias inspiradoras con un mensaje provida?

Desde luego. Muchas veces recordamos mejor las canciones y las historias que lo que nos enseñó un profesor. Porque las historias cobran vida. Jesucristo mismo contaba historias para comunicar lecciones importantes.

Los programas que producimos, las películas que hacemos, las canciones o poemas que escribimos, son muy importantes porque moldean los corazones y las mentes de la próxima generación. Así que deberíamos tomárnoslos muy en serio. Para mí, hacer películas no es sólo actuar y ganar dinero. Literalmente, estás dando forma al mundo en el que vivirán tus hijos a través de las historias que les cuentas.

– Y si es tan importante, ¿por qué casi no hay grandes producciones de ese tipo?

Es una buena pregunta, con distintas respuestas. Primero, porque mucha gente en Hollywood no cree que la vida en el vientre materno es algo precioso, así que no quieren hacer estos proyectos.

Pero también hay muchos que querrían hacer grandes películas que valoren la vida, y sin embargo, dentro de la industria de Hollywood mucha gente tiene miedo del castigo que les llegará si promueven valores provida. Creen que tendrán problemas con sus compañeros, o que serán «cancelados», así que prefieren no tocar el tema. Y parece que todo el mundo les entiende, porque ni Hollywood, ni la industria médica, ni el Gobierno, ni nadie es inmune a la presión de esos grupos que son capaces de hostigarte por tener valores con los que no están de acuerdo.

Padres distraídos, hijos vulnerables

– Hoy los productos de ocio están transformando la mentalidad de la sociedad en temas como el aborto, los vientres de alquiler, la ideología de género…. ¿Deberíamos los cristianos ser más exigentes con el entretenimiento que consumimos?

¡Sí, sí, absolutamente sí! Estoy cien por cien de acuerdo. Pero para eso necesitamos estar convencidos de corazón y tener nuestra fe en lo que de verdad es importante. Los creyentes tenemos que tener mucho discernimiento sobre el tipo de entretenimiento que consumimos, y también el que damos de alimento a nuestros hijos. Y eso incluye no sólo nuestro hogar, sino nuestras escuelas.

– ¿Qué quiere decir?

Hoy es fácil ver a padres muy ocupados y distraídos, que envían a sus hijos a la escuela durante 8 horas al día sin prestar atención a lo que se les enseña. Pero luego se sorprenden cuando sus hijos regresan con valores totalmente diferentes de los que ellos quieren transmitirles.

Muchas familias no están siendo exigentes, ni selectivas, con el tipo de entretenimiento, de televisión, de películas o de videos que sus hijos ven en casa, en la escuela o en redes sociales. Por eso creo que, especialmente si somos familias de fe, en este momento debemos dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva.

– ¿A la ofensiva?

Me refiero a que no podemos sentarnos a un lado y ser espectadores que miran cómo otros educan a nuestros hijos. Debemos estar en la cancha, y jugar junto a nuestros hijos para que ellos marquen el gol de la fe y del honor y de la virtud y del coraje y del tipo de valores que queremos que tengan. Y el entretenimiento es una parte muy importante para conseguirlo.

– Los católicos, como yo, y los evangélicos, como usted, seguimos teniendo diferencias, algunas de ellas importantes. Sin embargo, la defensa de la familia es un punto de unión. ¿En este momento los cristianos estamos llamados a colaborar más estrechamente para defender la naturaleza humana creada por Dios?

¡Sin duda! Yo quiero unir mis brazos y los de mi familia y mis amigos, contigo, y con tu familia y con tus amigos, para defender los valores de la vida y la libertad. En Estados Unidos hablamos a menudo de tres valores: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero sin vida, no hay otras libertades posibles. Y yo quiero trabajar con cualquiera que desee defender y proteger el valor de la vida.

Una carrera que podría haber sido de más éxito

– Usted comenzó su carrera como actor de éxito gracias a la serie «Los problemas crecen / Ay, cómo duele crecer». Luego eligió las producciones con mensaje constructivo, como «A prueba de fuego» («Fireproof»), y Hollywood le dio de lado. ¿Se ha arrepentido alguna vez de cómo ha enfocado su carrera?

No, nunca me he arrepentido de eso. Cuando tenía 18 años y estaba en la serie, yo era ateo. Fue entonces cuando volví mi corazón y mi mente a Dios y todo cambió para mí. Quise formar parte de películas y programas que dieran gracias al Dios que me dio la vida, que me da el aire para respirar, que mantiene mi corazón latiendo mientras duermo, que mantiene mi familia y mi salud.

Hoy, cuando miro las carreras de otros actores de mi generación, veo que pueden ser famosos y ricos, pero muchos se enfrentan a retos que yo no querría tener.

– ¿Por ejemplo?

Muchos son ricos por fuera, pero pobres por dentro. Algunos tienen muchos conocidos porque son famosos, pero no tienen a nadie que sepa quiénes son en realidad. Ni siquiera tienen un buen amigo. Muchos se sienten solos aunque estén rodeados de gente.

Sin embargo, yo conozco a Dios y eso me hace saber quién soy y a Quién pertenezco. Estoy casado desde hace 32 años y tengo 6 hijos, que es algo muy raro en Hollywood. Y Dios le da un sentido profundo a mi trabajo, que no es sólo ganar dinero y después morir: yo quiero hacer crecer el Reino de Dios, con los principios de vida y libertad, de bondad, verdad y belleza. Así que me levanto cada mañana muy rico de corazón… aunque a veces no tenga mucho dinero, porque seis 6 hijos son caros, ¿sabes?(ríe).

El problema de la fama

– ¿Cuesta más ser coherente con la fe cuando se alcanza el éxito profesional?

Sí, lo es. A menos que no te importe lo que piensen los demás. Pero el mayor problema de las personas populares es que construyen su vida sobre el deseo de gustar a los demás: si tengo tantos seguidores en redes y soy muy popular, me siento importante y no quiero perder eso. Así que si creo que mi fe ofenderá a alguien, la tentación es permanecer en silencio, sin vivir una vida coherente e íntegra tanto en privado como en público.

Yo hace tiempo que decidí que, aunque me preocupo por la gente y escucho las opiniones de los demás, tomo mis decisiones buscando complacer a una audiencia de una sola Persona: Dios. Si intento complacer al Cielo, duermo bien por la noche y dejo que Dios se encargue del resto.

– ¿Cómo le gustaría terminar esta entrevista?

Me gustaría terminar con una oración y una bendición para todos los lectores de Aleteia. A todos los que están leyendo esto: que el Señor os bendiga y os guarde; que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os muestre su misericordia; que el Señor alce su rostro sobre vosotros y vuestra familia, y os dé paz. Amén.