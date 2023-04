El sacerdote que evangeliza con novelas «bestsellers»

Habla con Aleteia el sacerdote Jesús Sánchez Adalid, quien acaba de presentar «Una luz en la noche de Roma», una historia de amor y creatividad que en el hospital de los Hermanos de San Juan de Dios permitió salvar a perseguidos de la persecución nazi.

«Esto también es evangelización». Este fue el comentario espontáneo que el Papa Francisco hizo a Jesús Sánchez Adalid al tener en sus manos la última novela escrita por este sacerdote, autor de auténticos bestsellers de la literatura española.

Se trata de «Una luz en la noche de Roma», historia que tiene lugar en 1943, y que enmarca una historia de amor ficticia entre hechos reales que acaecieron en la Ciudad Eterna, en plena ocupación nazi.

Una idea genial para salvar a judíos

La novela revive la captura de los judíos del «gueto judío», por parte de las SS y la genial idea de un médico del hospital de la Isla Tiberina de los Hermanos de San Juan de Dios, que salvó la vida de muchos perseguidos inventándose un virus, el llamado «Síndrome K», para que nadie se acercara a las habitaciones del hospital donde en realidad se escondían perseguidos.

Don Jesús Sánchez Adalid ejerce su ministerio sacerdotal en Mérida, como párroco de la Parroquia de San José, y es, además, canónigo del Cabildo de la Concatedral de Santa María la Mayor de Mérida y delegado episcopal en la Pastoral Universitaria.

Una misma vocación

En declaraciones a Aleteia, el sacerdote confiesa: «Yo nunca pensé en ser escritor, como nunca había pensado en ser sacerdote. Yo fui juez civil. Cuando uno trata de explicar una vocación, siempre acaba recurriendo a tópicos, a cursilerías de la vocación. Fue un proceso interno, muy misterioso, muy hermoso, difícil de ponerle palabras».

«Con la escritura, me pasó algo parecido –reconoce–. Yo he tenido vida pastoral ininterrumpida, solo que no lo sabe la gente. La gente piensa que yo me dedico a escribir sólo libros. Yo me dedico a mi parroquia de diecinueve mil habitantes en Mérida, la parroquia de San José, que quede muy claro. Tengo una vida muy rica, hago deporte. Tengo dos perros lobos maravillosos y nos damos unos paseos descomunales por el campo. Me encanta la oración en la naturaleza. También me encanta la gastronomía. Salgo con mis amigos de mi parroquia. No soy mucho de despacho parroquial».

Aliento del Papa

Recientemente, el sacerdote ha participado en un encuentro con el Papa Francisco: «Tuvimos una conversación muy interesante en la cual me dijo que me leía, que le gustaba mucho y me animaba a seguir escribiendo», revela el sacerdote.

El sacerdote ha escrito ya casi veinte novelas, auténticos bestsellers. Su talento se debe sobre todo a su peculiar tratamiento de sus personajes, capaces de expresar una propia vida interior. No cabe duda, de que, en este sentido, su experiencia de atención espiritual a tantas personas como sacerdote le ha dado una profunda creatividad como escritor.

Reconocimientos

En 2007, ganó el premio Fernando Lara por su novela «El alma de la ciudad», en 2012 el Premio Alfonso X el Sabio de Novela Histórica por «Alcazaba», y en 2015 el Premio Abogados de Novela convocado por el Consejo General y la Mutualidad de la Abogacía Española por su novela «La mediadora».

El año 2013 fue galardonado con el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, el premio «Diálogo de culturas 2013» y el Premio Hispanidad 2013.

Su novela «Treinta doblones de oro» obtuvo en 2014 el III Premio Troa de Literatura con valores, por su calidad literaria y los valores humanos que encierra.

Sus novelas están publicadas y difundidas en toda Latinoamérica y traducidas y publicadas en Portugal, Grecia, Holanda, Polonia, Hungría, Italia, Francia, Alemania y Turquía.

Una propuesta inesperada

El padre Jesús nos ha revelado que no tenía pensado contar esta historia de salvación de judíos perseguidos en Roma hasta que un día recibió una carta del director del hospital de los Hermanos de San Juan de Dios en Roma, el Fate Bene Fratelli, que significa literalmente «haced el bien hermanos».

En esta carta, se hacía referencia a un acontecimiento extraordinario, que había tenido lugar durante la Segunda Guerra Mundial en Roma, en ese hospital, y me lo ofrecía como posible fondo para una de mis novelas.

«Normalmente no me interesaba la época, pero, gracias a Dios, le presté atención a esta maravillosa historia de la invención de una epidemia para librar de la Gestapo a un montón de judíos, entre los cuales había muchos niños. Me puse a investigar y me encontré con otros elementos que me parecían interesantísimos para la escritura de la novela».

El libro permite, además, entrar en contacto con las informaciones sobre el pontificado de Pío XII que se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano, cuya publicación ha sido adoptada por el Papa Francisco.

Pero no queremos hacer más espóiler. El lector podrá leer el mismo esta historia en Una luz en la noche de Roma (Harper Collins)