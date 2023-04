Conversa de grande: «Dios me esperó respetuosamente»

Margarita da Silveira nació en Tacuarembó (Uruguay), pero vive en Argentina desde hace muchos años. Ahora tiene 31, y hace unos tres vivió un encuentro con Jesús que le cambió la vida.

Aunque todavía está en un proceso de conversión, hoy solo quiere compartir el tesoro espiritual que ha descubierto en la Iglesia católica.

«Las personas tienen que saber que Jesús está vivo y presente a día de hoy, que dio su vida por nosotros en esa cruz y que nos ama profundamente», explica a Aleteia.

«He venido a salvarte»

El punto de inflexión que alzó a Margarita fue una experiencia de violencia en una relación enfermiza.

«Ese día recuerdo que le recé y le pedí mucho a Dios que me sacara de ahí. Ese día recé como nunca en mi vida para que me salvara.

Lo magnífico es que Él me estaba esperando. Sentí que me dijo: «Hija, acá estoy, he venido a salvarte, no tengas miedo. Te esperan cosas grandiosas».