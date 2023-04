En el siglo XVIII vivió en Querétaro, entonces territorio de la Nueva España, una mujer que, como tantas, decidió abrazar la vida religiosa. Pero el suyo fue un caso en cierto modo excepcional.

Había nacido en Zacatecas el 23 de marzo de 1701, en el seno de una familia de indígenas otomíes y de fe católica. Su padre, Joseph Ramírez, «indio principal, de mucha razón, sin vicio alguno, y de buenas costumbres, originario del Real de Minas, llamado el Fresnillo» se casó con Doña Francisca Martínez, «india también noble, natural del Pueblo de San Juan del Río», con quien llegó a tener diez hijos.

Su infancia la pasó en la hacienda familiar donde Salvadora acostumbraba a ayudar a los suyos cuidando de las ovejas, tarea que entrañaba no pocos peligros, exponiéndose a las hostilidades del campo y de sus animales salvajes.

«Solía venir Salvadora a la hora de encerrar su grey, a su casa con el vestuario destrozado, y reconviniéndola de aquel destrozo la madre, le respondía que los coyotes rabiosos la habían embestido. […] Parece que no puede dudarse que allí obraba la mano de Dios, que con particular providencia asistía a Salvadora, para que no le ofendiesen los animales rabiosos, aún cuando le despedazaran el vestido. Ni por este peligro, que tocaba, dejó el oficio pastoril, antes bien hallada con él, se fabricó en el campo una pequeñita choza de palma silvestre muy pulida, donde se retiraba los ratos en que no necesitaba de su vista su ganado».