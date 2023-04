De la mirra al nardo: estos son los perfumes de Jesús

A lo largo de su vida, todo evangelista relata al menos una escena con un perfume, en un ambiente nupcial, incluso sensual, en el que Jesús acepta bálsamos de las mujeres que se le acercan

El aroma anuncia la presencia de alguien incluso antes de que esté allí. Y su rastro perdura incluso cuando la persona se ha ido. Los perfumes aseguran una forma de persistencia ligada al cuerpo, pero distinta del cuerpo, una especie de «cuerpo extendido». En este sentido, la tradición popular tiene ciertamente razón: el perfumado por excelencia es Cristo.

Anne Lecu habla de los olores de Jesús en Mi hai unto con un profumo di gioia” (edizione San Paolo).

El «buen olor de los santos»

La vida de Jesús está como enmarcada por perfumes. Al nacer recibe a los reyes que han venido de Oriente, quienes le ofrecen oro, incienso y mirra. A su muerte, las mujeres, de regreso a sus casas, preparan aromas para traer en la mañana de Pascua para el embalsamamiento de su cuerpo.

A lo largo de su vida, todo evangelista relata al menos una escena con un perfume, en un escenario nupcial, incluso sensual, en el que Jesús acepta bálsamos de las mujeres que se le acercan.

El conjunto temático de aromas, aceites y perfumes teje una red de la que Él es el centro, y que nos trae lo que la tradición popular ha llamado «el buen olor de los santos» -que no es otro que el «perfume de Cristo» de la Segunda Carta a los Corintios (2,14-16).

Oro, incienso y mirra

La tradición patrística veía en las ofrendas de los magos el reconocimiento de la realeza de Cristo (oro), de su divinidad (incienso) y de su humanidad entregada al sufrimiento y a la muerte (mirra):

Mirra significaba que él moriría y sería sepultado por nuestra raza humana mortal; el oro, que sería el rey cuyo reinado no tendría fin; el incienso, pues, que era el Dios que se daba a conocer en Judea y se manifestaba a los que ni siquiera lo habían buscado. Ireneo de Lyon, Adversus haereses, III, 9,2

Los días de la Pasión

Si los aromas enmarcan la vida de Cristo desde su nacimiento hasta la resurrección, esto es aún más cierto al referirse al misterio pascual que, en Lucas, está como entrelazado con una atmósfera fragante.

Son los perfumes los que vinculan el Viernes Santo con la mañana de la resurrección. El gran silencio del Sábado Santo es como un cofre que conserva este aroma.

La unción con nardo antes del Viernes Santo

Antes de la Pasión, los evangelistas narran el encuentro de Jesús con una mujer. Marcos relata un episodio que ocurrió poco antes de que Jesús subiera a Jerusalén, en Betania. Betania, que significa «casa de Ananías»; Ananías, a su vez, significa «Dios da gracia».

Somos, pues, transportados a una casa que custodia la gracia, don de Dios. Marcos añade una aclaración: la mujer que se acerca a Jesús rompe el jarrón de nardo que le ofrece, como si anunciara así el cuerpo de su Señor. una vez rota para siempre. No habrá más botellas. Sólo se ofrece un cuerpo, el de Cristo; no existirá ninguna otra oferta nuestra, si no gracias a los suyos, con los suyos, en los suyos.

El valor del perfume

Cuando María vierte nardo puro sobre los pies de Jesús en Betania, Judas – que está presente – valora ese perfume en 300 denarios (el denario era el salario de un día de trabajo). Pero cuando entregue y venda a Jesús, no obtendrá más de 30 piezas de plata, que es el precio fijado por la ley por la vida de un esclavo (equivale a 120 denarios, si se sigue Éxodo 21, 32).

El perfume de María, por tanto, está fuera del mercado, va más allá de cualquier valor, ya que significa la grandeza de su agradecimiento a quien la reconoció por lo que es: una mujer que ama a su Señor.

El lino del Viernes Santo

En el Evangelio de Juan es a partir del Viernes Santo que el cuerpo de Jesús es envuelto en lino perfumado, gracias a José de Arimatea y a Nicodemo (Jn 19, 40). Pero ya había sido ungido con perfume por María, hermana de Marta, en su casa de Betania. Y Jesús le había indicado a Judas que aquel perfume preciosísimo, que María derramó sobre sus pies, lo había guardado ella «para el día de su sepultura» (Jn 12, 7).

Como si, durante su propia vida, Jesús hubiera anticipado el gesto de ofrenda que luego haría en la cruz. María, que se entrega a él ofreciéndole ese perfume, ha comprendido el corazón mismo de la promesa de Jesús: la vida es don y ella se hace viva en el don de sí misma. María anticipó con su gesto el de su Señor y Maestro.

Los aromas en la tumba

Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a José; observaron el sepulcro y cómo había sido colocado el cuerpo de Jesús, luego volvieron y prepararon aromas y aceites perfumados. El sábado observaron el descanso prescrito.

El primer día de la semana, de madrugada fueron al sepulcro, trayendo consigo las especias aromáticas que habían preparado (Lc 23,55 – 24,1).

Sábado Santo y los olores de la creación

Las mujeres están allí, angustiadas por el dolor, y su casa está como invadida por los perfumes que han preparado para su Señor. Todavía no saben que este buen olor anticipa la resurrección de su Maestro y su victoria sobre todas las formas de muerte y putrefacción. Marcado por estos aromas, el sábado exhala todos los olores de la creación, es una especie de descanso perfumado, en el que los más cansados ​​pueden por fin cerrar los ojos.

El sábado, día de reposo de Dios, está casi depositado sobre una alfombra de olores, en medio de los perfumes de mujer, encerrados entre la preparación de los aromas y su entrega a la tumba.