La región que concentra el mayor número de católicos del mundo está por encima de la media de felicidad global. Hay una poderosa razón

Se puede discutir acaloradamente sobre qué es la felicidad. Pero de que existen parámetros para medirla más allá del dinero, es un hecho. Damas y caballeros con una cartera abultada no siempre son los sujetos más felices, sobre todo cuando se acerca el final de su vida.

Felicidad nórdica

En fin, lo que sucede en el plano personal, también parece suceder entre los países y los pueblos. Así lo constata el Informe de la Felicidad 2023 publicado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Este informe se basa en datos de encuestas globales de 150 países. Los países se clasifican según la felicidad en función de sus evaluaciones de vida promedio durante los tres años anteriores, en este caso de 2020 a 2022.

El informe tiene como puntos importantes la esperanza de una vida saludable, PIB per cápita, apoyo social, baja corrupción, generosidad en una comunidad donde la gente cuida unos de otros y libertad para tomar decisiones clave en la vida (lo que supone un buen sistema de educación).

Por sexto año consecutivo, Finlandia aparece como el país más feliz del planeta. A esta nación le siguen otras del norte europeo y casi vecinas: Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega, quienes ocupan sitios importantes entre los diez primeros a nivel mundial.

Completan los diez países más felices Israel (que subió al cuarto lugar), Países Bajos (No. 5), Suiza (No. 8), Luxemburgo (No. 9) y Nueva Zelandia (No. 10), luego siguen Australia, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido y Lituania.

¿Qué hay de América Latina?

Si bien no existe ningún país latinoamericano entre los primeros 20 del mundo, lo cierto es que el reporte sobre la región que concentra el mayor número de católicos del mundo está por encima de la media de felicidad global.

Esto es producto de muchos factores que, desde luego, tienen que ver con el ámbito espiritual, pero también con las características peculiares de la vida familiar y social de América Latina.

Lo anterior explica que siete países latinoamericanos se encuentren entre los cincuenta países más felices del mundo, liderados por Costa Rica, país que ocupa un extraordinario lugar, el número 23 en el ranking mundial de felicidad.

A Costa Rica le siguen Uruguay (número 28), Chile (35), México (36), Panamá (38), Nicaragua (40), Brasil (49) y El Salvador (50). Después del puesto 50, siguen Argentina, con el número 52 y Honduras, con el 53.

Al final de la clasificación mundial está Afganistán en lugar 137, solamente un punto por encima del Líbano que ocupa el sitio 136 en esta escala que puede ser debatible, pero muestra algo del alma íntima de cada nación.