Curiosidades de «Muchachos» de Qatar 2022

Un catequista argentino es el autor de la letra de la canción favorita de Messi

Primera aclaración: quien escribe este artículo es argentino. Y si bien han pasado más de tres meses de la consagración de la «albiceleste» en la última Copa del Mundo, el pueblo argentino mantiene viva la alegría por el logro deportivo que sirvió para aplacar unos cuántos malestares sociales.

Segunda aclaración: el pasado 23 de marzo la Selección Argentina disputó su primer encuentro luego del torneo mundialista. Fue en el estadio Monumental de River Plate de Buenos Aires ante su público. El reencuentro de la afición con los ahora campeones fue una fiesta en todos los órdenes.

Tercera aclaración: en los últimos premios «The Best», los argentinos tuvieron la dicha de alzarse con los reconocimientos a Mejor Jugador (Lionel Messi), Mejor Arquero («Dibu» Martinez), Mejor Entrenador (Lionel Scaloni) y también Mejor Afición (o «hinchada», como decimos aquí). La pasión del público futbolero argentino es bien conocida, así como también su creatividad, especialmente a la hora de elaborar sus cantos de estadio (o «cantitos de hinchada», como también decimos aquí).

La historia de «Muchachos…»

Durante el Mundial de Brasil 2014 la afición argentina ya se había destacado. La cercanía del país anfitrión había posibilitado una ingente cantidad de argentinos en los estadios y, además, la canción «Brasil, decime qué se siente…» se había popularizado enormemente. La canción tenía un tono provocativo, producto de la manifiesta rivalidad entre las dos grandes selecciones del cono sur americano.

En la antesala del Mundial Qatar 2022, por su parte, la canción que alcanzó mayor popularidad fue «Muchachos», cuyo tono -en lo que a la letra se refiere- tiene algo distinto.

Sigue estando presente la referencia al clásico rival, derrotado en el Maracaná (permitiendo que la albiceleste volviera a obtener un título después de 28 años). No obstante, se subraya la ilusión por obtener una vez más la preciada Copa Mundial, el aliento esperanzado al equipo, se recuerda a los héroes de la guerra de Malvinas (1982), al recientemente fallecido Diego Armando Maradona…

Estos detalles no son menores. A la hora de pensar que en un estadio puede haber miles de personas cantando lo mismo, qué es lo que se enuncia en el canto tiene su relevancia. Y el mérito lo tiene un catequista argentino, Fernando Romero, quien le cambió la letra a un canto del club de sus amores, la «Academia» Racing Club de Avellaneda, que era ya una reversión de una canción del grupo de rock La Mosca, que estaba a su vez inspirada en el tango «Esta noche me emborracho» de Enrique Santos Discépolo estrenado en 1928. Las vueltas de la vida… y de las canciones. «Esta noche me emborracho» pasó a ser «Muchachos, esta noche me emborracho», luego «Muchachos, traigan vino, juega la Acadé» y finalmente «Muchachos, ahora nos volvimo´ a ilusionar».

Cuenta Romero que la letra le surgió luego de la obtención de la Copa América por parte del equipo argentino. Tres días después de la final ganada a Brasil en su propio suelo, Fernando estaba cocinando carne y picaba cebolla. En ese llanto que entremezcla causas químicas y emocionales, tuvo la inspiración del primer verso: «En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel…» Antes de eso, Fernando había escrito la letra de apenas una canción para un retiro espiritual. En 15 minutos había ensamblado ahora la canción que todo un pueblo no iba a parar de cantar a fines del año pasado.

En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusiona ¡Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial! Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota (los padres de Maradona), alentándolo a Lionel.

La Mosca grabó luego su propia versión con la nueva letra.

La canción que se hizo viral

La letra, según cuenta Fernando, incluía en su versión original una «mala palabra», que luego fue eliminada del texto al pensar que podría haber niños cantándola. Fue una sabia decisión, pues la canción se viralizó rápidamente luego de una entrevista televisiva a aficionados frente al estadio antes de un partido con Bolivia. Señalemos que el hecho de que un «canto de cancha» argentino evite las expresiones vulgares y los insultos es una feliz excepción.

La canción en las gradas argentinas en el partido con Croacia (semifinal):

«Todo lo que vino después fue un regalo de Dios. Me regaló más de lo que hubiera podido soñar. Por eso tengo que ser humilde y pensar que la gente se enamoró de la canción, no por mí, sino por todo lo que pasó con los jugadores. Creo que Dios ensalza a los humildes y que hay un Dios que te ama y aunque sientas que no sos valioso, como alguna vez me pasó, te devuelve ese valor», declaró recientemente el catequista al diario Clarín.

Profesor nacional de Ciencias sagradas, docente de Formación religiosa en colegios y de Teología en terciarios de Buenos Aires, Romero se define como «un perro cantando». De todas formas, se lo puede escuchar tocar la guitarra en misas de la Iglesia La Sagrada Familia del Oeste bonaerense.

La favorita de Messi

Romero no tomó dimensión del éxito que había creado hasta que lo vio a Messi en la Finalissima contra Italia cantando su canción. «Mi esposa me mostró a los jugadores cantando la canción en el vestuario y quedé en el aire, no entendía que pasaba. Me fui a trabajar y temblaba. Aunquela explosión total fue cuando Messi dijo que le gustaba», expresó.

En efecto, antes de que comenzara el Mundial de Qatar, Lionel Messi ya la había elegido como su favorita. «La verdad, se hicieron temas espectaculares…En la Copa, después de la Copa, como la de ‘Brasil decime qué se siente…’. Me quedo con la de ‘En Argentina nací.. .'», fue lo que declaró el astro días antes del Mundial.

El pueblo argentino cantando «Muchachos» en Buenos Aires tras la obtención del título:

La Asociación de Fútbol Argentino invitó a Fernando con todos los gastos pagos a presenciar la final contra Francia en Qatar. Él decidió no asistir, un poco por cábala y otro tanto por considerar que, dada la situación social, había otras prioridades para los gastos públicos. Sin embargo, el creador de la canción cumplió su sueño de entonar la letra que creó en el estadio Monumental durante el reciente festejo antes del partido con Panamá (2-0).

En cuanto a algunas posibles regalías, Fernando dice: «Yo trabajo para la Fundación Casa de Jesús, siempre pienso en que el día que entre un peso me gustaría encarar una obra con los jóvenes. Dios me regaló el acto educativo detrás de la canción.»