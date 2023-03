¿Te atreves a explorar la fe a través de la obra de Tolkien? No faltará la amistad, la oración y los grandes debates

El sábado 25 de marzo de 2023, «Día Internacional de Leer a Tolkien», nace la Asociación Tolkien Católica de España (ATCE). Una asociación con un sencillo objetivo: crear grupos en numerosas ciudades para compartir fe, amistad y pasión por la obra de John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), el popular autor de El Señor de los Anillos.

Shutterstock

J.R. Tolkien fue un «católico convencido», explican desde esta nueva asociación y muestran cómo en una carta del 2 de diciembre de 1953, a su amigo el jesuita Robert Murray, Tolkien escribió: «El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica; de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión». A lo que añadió: «El elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo».

Esta historia, este simbolismo y este amor hacia la literatura, la fe y el arte es el que ha movido a Pablo J. Ginés, periodista, padre de familia, fan apasionado y uno de los impulsores de la nueva asociación: «Hay muchas personas de fe, o dispuestas a explorar la fe, apasionadas por la obra de Tolkien, y queremos que se junten, que se hagan amigos, que coman juntos, canten, lean poesía, reciten textos de Tolkien, recen unos por otros, establezcan lazos y se lo pasen bien. Además, juntos aprenderemos sobre la fe, sobre historia, literatura, naturaleza y muchas cosas más».

Y el comienzo no ha podido ser más exitoso. Aún no ha tenido la inauguración y en seis días de anuncio del proyecto, «nos han escrito casi 190 personas, unas 60 desde Hispanoamérica», explica Pablo Ginés a Aleteia. Son mensajes de mucha ilusión, como por ejemplo una mujer que escribe: «Estoy entusiasmada de poder empezar esta aventura con más gente. Siento que es algo que llevaba años esperando». “Muchos escriben de forma similar”, afirma.

Su objetivo es que se organicen grupos locales por toda España y llegado el momento, por qué no, llegar a Hispanoamérica. Para ello tendrán actividades online para poder disfrutar con la lectura y el comentario de las obras de Tolkien.

Pero también quieren tener una parte más académica o de estudio. El mismo Ginés ya ha escrito sobre cómo la obra de Tolkien acercaba a la fe a las personas muy alejadas: «En mi libro ‘Conversos, buscadores de Dios’, escribí sobre el caso de Fredric Heinemann, un joven que era ateo e hijo de ateos, con inquietudes filosóficas. Leyendo a Tolkien, Heinemann se hizo las preguntas sobre el bien y el mal que le llevaron a la fe católica. Otro caso más reciente es el de James M. Spahn, escritor de juegos de rol. Es conocido en entornos tolkinianos porque es el autor del popular juego The One Ring ambientado en la Tierra Media. Me contó su conversión: era ateo, criado en una familia sin religión. Exploró religiones exóticas y mitologías. Le llamó la atención que Tolkien fuera católico convencido, quiso investigarlo, leyó a autores que son fans de Tolkien, como Peter Kreeft, Joseph Pearce o el obispo Barron y se hizo católico en 2021”.

La asociación, este sábado 25 de marzo comenzará con el impulso de cuatro «Hobbits». El sacerdote Antonio Izquierdo, párroco en Móstoles (Madrid); Diego Blanco Albarova, popular autor de los libros juveniles de la serie «El Fuego Secreto»; Joaquín Ocaña, un tolkiniano apasionado, que además es converso, con una bonita historia de fe, y Pablo Ginés.

Petr Kahanek | Shutterstock

«Vivimos una epidemia de mala salud mental juvenil, por la falta de verdadera amistad, con los demás, con Dios, incluso con uno mismo. Nuestra asociación ofrece fe, amistad, cercanía, compañerismo y la belleza de la cultura y la naturaleza. Todo eso es lo que necesitan muchos jóvenes, y también bastantes mayores. Hay mucha soledad y mucha gente herida, y creemos que acercándonos a Dios vamos a poder ayudar», afirman.

La Asociación Tolkien Católica nacerá el sábado 25 de Marzo, Día Internacional de Leer a Tolkien, con un «encuentro fundacional» en el Colegio Internacional J.H.Newman, de Madrid (Avda. Guadalajara 28-32).

«Empezamos con una misa a las 10.30 en la capilla, con sus iconos y fotos del santo cardenal Newman, que fue quien fundó el Oratorio de Birmingham, donde Tolkien fue monaguillo y creció en la fe. Estamos pidiendo la intercesión celestial del cardenal Newman para esta aventura, y ya hemos notado su intervención. Tras la misa, hablaremos del proyecto y su visión. Y también leeremos fragmentos de Tolkien, es lo que toca ese día. Quien esté interesado, quiera apuntarse o quiera saber más, que nos escriba al e-mail tolkiencatolico@gmail.com «.