Una de las mejores ideas para caminar con mamás necesitadas

El programa permite a las parroquias "ponerse en los zapatos" de las mujeres embarazadas y madres en su comunidad

Melissa Scanlon no era la candidata más probable para iniciar un ministerio pro-vida.

Conversa a la fe católica, no tenía experiencia al frente de un ministerio y estaba ocupada con un trabajo y con sus hijos pequeños. Cuando asistió a una sesión informativa de Walking With Moms in Need (en español, «Caminando con madres necesitadas»), un nuevo ministerio que estaba comenzando en su parroquia, la iglesia católica de Saint Matthew en Charlotte, Carolina del Norte, pensó que podría ayudar donando algunos pañales o tomando un café con una mamá de vez en cuando.

Para su sorpresa, al final de la sesión se había ofrecido como voluntaria para ser la coordinadora del ministerio.

«No estaba conectada con el mundo provida en absoluto», explica, «pero sentí con mucha fuerza que Dios me estaba llamando a dar un paso al frente en este ministerio, y el resto es historia».

Lanzamiento de un nuevo ministerio

Walking with Moms in Need es el programa de la Conferencia Episcopal de los estados Unidos (USCCB) para promover una respuesta parroquial para ayudar a las madres embarazadas y sus familias.

Esta iniciativa se lanzó el 25 de marzo de 2020 para conmemorar el 25 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae del papa Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida.

El programa está diseñado para implementarse en el transcurso de un «año de servicio» durante el cual las parroquias «se ponen en los zapatos» de las madres embarazadas y madres en su comunidad. Su sitio web proporciona una guía detallada sobre cómo implementar el programa en parroquias individuales.

El ministerio en Saint Matthew comenzó en octubre de 2020 durante el Mes de Respeto a la Vida. Los voluntarios pasaron el primer año y medio reuniéndose con agencias locales para averiguar qué asistencia ya estaba disponible. Luego dedicaron tiempo a discernir dónde se necesitaba más la parroquia para llenar los vacíos.

En ese proceso se dieron cuenta de que no había ninguna organización en Charlotte que proporcionara pañales a las familias de manera regular.

Melissa explica: «Hay programas que proporcionan pañales, pero hay muchos trámites burocráticos involucrados, y estas mujeres están lidiando con una gran cantidad de trámites burocráticos en cada área de sus vidas. ¡Así surgió el concepto del ‘Día de manos arriba’!”.

Melissa Scanlon, de Walking with Moms in Need. Courtesy of Melissa Scanlon

Días de entrega

Los «Días de Manos Arriba» se llevan a cabo el primer domingo de cada mes en Saint Matthew. Las familias de la parroquia donan suministros para bebés y niños pequeños en buen estado, y las mamás que lo necesitan pueden venir y «comprar» sin costo alguno.

Los voluntarios ayudan a cada clienta y el objetivo es construir una relación con ella y su familia. Todo se hace con mucha dignidad, y se esfuerzan por hacer las cosas más fáciles para las mujeres al aceptar su palabra con respecto a sus necesidades. El programa ha tenido tanto éxito que algunas mamás incluso traen artículos que sus bebés ya no emplean para que otra familia pueda usarlos.

A medida que WWMIN (Walking with Moms in need, Caminando con mamás necesitadas) ha crecido en Saint Matthew, Melissa y los otros voluntarios han visto continuamente la acción de la providencia de Dios.

Melissa compartió la historia de una madre joven que estaba muy obsesionada con una cunita de viaje en particular que sentía que necesitaría para su bebé en su pequeño espacio vital.

«Al día siguiente, sin que yo lo dijera a nadie, estaba en mi porche delantero. Un feligrés lo dejó y esperaba que pudiéramos usarlo. La mamá estaba tan emocionada cuando le envié la foto y le dije que era de ella. ¡Ese bebé ya tiene casi un año y los padres se casaron y están en la escuela y trabajando!»

Melissa tiene palabras de aliento para cualquiera que esté considerando iniciar WWMIN en su comunidad local. Ella cree que cualquier parroquia, incluso una con recursos limitados, tiene algo que ofrecer. Ella sugiere mirar más allá de los voluntarios parroquiales actuales y animar a nuevas personas a dar un paso al frente y servir. «Diría que simplemente comience y sepa que Dios proveerá todo lo que necesitará. Él multiplicará tu tiempo y tus recursos si se lo ofreces.»

Le apasiona alentar a otros católicos a involucrarse en este ministerio.

Es un asunto de vida o muerte

«Creo que durante demasiado tiempo nos hemos sentido cómodos dejando el trabajo de acompañar a las mujeres en situaciones de crisis, embarazadas o con hijos, a otros en los sectores gubernamentales y sin fines de lucro. Está muy claro en el Evangelio que este es nuestro trabajo, ¡todos nosotros! Una mujer en un centro para embarazadas me dijo una vez que la mayoría de las mujeres que consideran abortar están lidiando con un asunto financiero de menos de $250 y eso realmente se me quedó grabado. Si podemos aligerar la carga un poco, qué diferencia podemos hacer: es literalmente de vida o muerte”.