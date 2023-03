La ganadora de varios premios Grammy y poseedora del récord de la etapa más larga en el puesto n. ° 1 regresa en 2023, con el primer sencillo de su nuevo album

Lauren Daigle ha arrasado en la escena de la música cristiana en los últimos años, con su monumentalmente exitoso «You Say», que estuvo en la cima de las listas Hot Christian Songs de Billboard durante más de 150 semanas.

La estrella de la música cristiana de 31 años solo fue sacada de ahí cuando lanzó «In Jesus Name (The God of Possible)», que es la canción número 1 actual. Ahora, se está preparando para lanzar un nuevo álbum y su primer sencillo nos tiene seguros de que más laureles están en camino.

Titulada «Thank God I Do», la melodía es una balada impulsada por el piano que expresa el aprecio de la artista por aquellos en cuyo amor y apoyo confía, además de agradecer a Dios por colocarlos en su vida.

La voz ahumada característica de Daigle ayuda a crear una atmósfera sombría mientras describe una atmósfera solitaria de incertidumbre, encapsulando los años de pandemia en el primer verso.

A medida que la canción se desarrolla, su voz se vuelve más fuerte mientras canta sobre el consuelo que encontró en aquellos que la apoyan, describiendo el sentimiento como «Estoy en casa».

La dulce letra se adapta perfectamente a la melodía sentimental para crear una melodía fantástica que se construye de manera experta para presentar una sección de cuerdas maravillosa.

El sitio web Church Leaders tiene los comentarios de Daigle sobre la canción. La cantante explicó que cree que todos los que llegan a tu vida son colocados allí por una razón:

«Dios pone personas muy específicas en tu vida por una razón muy específica. Y necesitaba a las personas en mi vida en ese momento a mi alrededor para mantener mi cabeza fuera del agua».

En una entrevista con The Christian Beat, expresó su entusiasmo por su próximo álbum, que aún no tiene nombre:

“Este es mi proyecto más preciado”, comparte Daigle, “Tiene momentos divertidos, momentos solemnes, momentos extrovertidos y momentos introvertidos. Y estoy encantado de llevar mi composición más allá de lo que he hecho antes en este disco”.

La música de Laren Daigle está disponible para transmitir en casi cualquier plataforma que uno pueda desear. Asegúrese de seguirla en YouTube y en su sitio web oficial para obtener todas las actualizaciones de su tan esperado álbum de 2023.