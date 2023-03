Confirmada la fecha de reapertura de Notre-Dame de París

Rector de Notre-Dame de París durante seis meses, Mons. Olivier Ribadeau-Dumas fue escuchado este jueves 9 de marzo por los diputados, miembros del grupo de trabajo sobre la restauración de la catedral. La oportunidad de confirmar una fecha largamente esperada: la reapertura de Notre-Dame el 8 de diciembre de 2024.

Esta fecha, tan esperada, ya es oficial: el 8 de diciembre de 2024, fiesta de la Inmaculada Concepción. Ese día tendrá lugar la reapertura al culto y las visitas de Notre-Dame de París.

Escuchado por los diputados del grupo de trabajo sobre la conservación y restauración de Notre-Dame, Monseñor Olivier Ribadeau-Dumas, rector de Notre-Dame de París y administrador de Saint-Germain l’Auxerrois, confirmó lo anunciado por el general Georgelin el pasado mes de enero. , insistiendo en el hecho de que «una vez abierto, no se cerrará», aunque no se terminarán las obras, en particular en las capillas y en la explanada, cuyo desarrollo depende del Ayuntamiento de París.

14 millones de visitantes esperados

Por lo tanto, el 8 de diciembre de 2024 se reanudarán las ceremonias de adoración. El altar se colocará «en su lugar definitivo» y los visitantes podrán deambular, como antes, e incluso en mayor número, porque «esperamos ahora 14 millones de visitantes en lugar de los 12 millones que había antes del incendio».

Para acomodar mejor a este público se ha creado un nuevo puesto, el de Director de Audiencias, que acaba de ser contratado y debería llegar «en marzo». Son de esperar otras contrataciones, indica además el rector, porque de los 67 empleados antes del incendio, hoy solo quedan siete. «Necesitamos contratar personal antes de la reapertura y planificar un período de prueba de unos dos meses para capacitar a todos», analiza además el obispo Ribadeau-Dumas.

Si la catedral ya no estará cerrada una vez abierta, todavía hay que pensar cómo se asegurará la recepción y el culto mientras las obras aún no estén terminadas, y podrían durar «hasta 2028 o incluso 2030», según el rector.

En el interior, aún habrá que terminar las capillas, pero el obispo Ribadeau-Dumas desea dejar pasar el momento de la emoción y el fervor antes de considerar la adición de obras de arte contemporáneas.

La otra discusión en curso se refiere a la urbanización de la explanada proyectada por el Ayuntamiento de París, propietario, y que deberá realizarse «en un solar explotado» y, por tanto, permitir el acceso al edificio para el culto o las visitas. Sea como fuere, una cosa es cierta, vuelve a confiar el sacerdote, el período actual es una fase de agitación y entusiasmo, como una «primavera» después de largos meses de invierno, preocupaciones y dudas ante la inmensidad de la daño. «El verano será para nosotros el 8 de diciembre, cuando vuelva a abrir, y no podemos esperar».

Una emoción que toca a todos

En cuanto al mobiliario litúrgico, éste también avanza, tras una amplia consulta y 69 solicitudes recibidas. Son sólo cinco candidatos en liza, que deberán presentar su proyecto el 23 de mayo.

Aunque se ha constituido un comité artístico de 18 miembros, la decisión final sobre la elección del mobiliario recaerá en el arzobispo de París, monseñor Ulrich, que ya ha deseado que el ambón, que estaba ante el altar, se coloque ahora sobre el lado sur, a los pies de la Virgen del Pilar.

El tabernáculo se colocará en el altar de Viollet-Le-Duc, en la parte posterior de la catedral, y la corona de espinas, en un nuevo relicario, se exhibirá en la capilla sur, dijo el rector a los diputados.

Al final de esta presentación fáctica a los representantes electos de la Nación, el obispo Ribadeau-Dumas rindió homenaje a los muchos oficios que se dedican a esta reconstrucción, relatando en particular su encuentro con un técnico de trabajos verticales la semana pasada que le confió: «Incluso si no soy creyente, nunca había experimentado tal emoción trabajando en un sitio de construcción, y será difícil hacer otro después».

Por su parte, el rector confió a su vez la gran emoción que experimentó durante un viaje a Maine-et-Loire para bendecir los leños dedicados al marco. «Cuando los leñadores también me pidieron que bendijera sus hachas, antes de cortar, pasó algo muy fuerte para el sacerdote que soy, es un momento que nunca olvidaré».