Ola de libros que reivindican el legado hispano en América

El año pasado se produjo una eclosión de ensayos cuestionando la leyenda negra sobre España y la conquista de América, alguno incluso récord de ventas. Un prometedor debate que está llegando poco a poco a la opinión pública

El revisionismo de la leyenda negra está cada vez más vivo en España, mientras que, paradójicamente, en América Latina la izquierda populista exige una petición de perdón por la llegada de los Conquistadores. Por un lado se derriban estatuas de Fray Junípero Serra o de Colón, y por otro cada vez más historiadores de ambos lados del Océano cuestionan la versión «políticamente correcta» comúnmente aceptada.

El primer best seller de los últimos años lo protagonizó en 2016 Elvira Roca Barea con suImperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español (Siruela). El libro, que fue recibido con polémica (tiene hasta una refutación ad hominen con Imperiofilia y el populismo nacional-católico: Otra historia del imperio español, de Jose Luis Villacañas. Ed. Lengua de Trapo, 2019) ha superado con creces las expectativas de ventas.

Desde entonces, se han multiplicado los ensayos cuestionando la leyenda negra sobre la conquista de América, tanto desde España como desde otros países. El año 2022 ha sido especialmente prolífico en títulos, y aquí destacamos sólo los más significativos.

Marcelo Gullo, eminente discípulo de Alberto Methol Ferré, ha publicado dos títulos con meses de diferencia, que no dejan nada a la imaginación: Madre patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán(2021, Espasa) y Nada por lo que pedir perdón: La importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España(2022, Espasa).

Desde España y desde Latinoamérica

El politólogo argentino reivindica la labor civilizadora de España, y habla de la conquista del imperio azteca como de «liberación» de los pueblos oprimidos por Tenochtitlán. Hasta el punto de que el presidente de México le criticó públicamente, a pesar de que no ha respondido aún a una carta abierta del autor invitándole a un debate.

Gullo fue agredido por la calle hace unas semanas, recibiendo una paliza en Buenos Aires por parte de unos desconocidos. Sus dos últimas obras, a pesar de estar prohibidas en varios países, son récord de ventas en España y llevan ya varias ediciones. Su obra, además, no quiere «encuadrarse» políticamente. De hecho, Madre Patria está prologada por el mismísimo Alfonso Guerra, líder histórico del socialismo español.

Recientemente salía también a la venta España. La primera globalización(Ed. Plaza y Janes), versión en papel del exitoso documental del mismo nombre, dirigido por Jose Luis López Linares. El director planea una segunda gran producción cinematográfica que verá a la luz a finales de 2023, y que se titula Hispanoamérica. En él contribuyen decenas de historiadores de ambos lados del Océano.

El conocido hispanista británico Henry Kamen, que ya se hizo relevante en 1999 con su revisión de la historiografía sobre la Inquisición española, publicaba en mayo del año pasado Defendiendo España: Verdades y leyendas de nuestra historia(Ed. Espasa). El libro sigue la estela de otro reputado hispanista americano, Stanley G. Payne, que en 2017 publicaba En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras (Ed. Espasa).

Las raíces hispanas de EE.UU.

Por la parte estadounidense además, llega otra obra interesante. La doctora por Cambridge Carrie Gibson, que ya adquirió notoriedad por un trabajo de investigación sobre la herencia hispana de los países caribeños, publica en español El Norte. La epopeya olvidada de la Norteamérica española (ed. EDAF). Una parte de la historia, desde la llegada de Ponce de León hasta la apropiación por parte de EE.UU. de los territorios de Nueva España, que arroja una luz muy distinta al relato histórico oficial del gigante del Norte.

Además de estas revisiones históricas generales, destacan también obras que desarrollan temas concretos. Enrique Martínez Ruiz investiga sobre el impacto cultural y económico que tuvo el desarrollo de la Marina española, en Las Flotas De Indias: La revolución que cambió el mundo (La esfera de los libros).

El legado español

Manuel Lucena, en Un Imperio de ingenieros(Taurus), explora el titánico esfuerzo de los ingenieros españoles y la novedosa síntesis en forma de construcción civil entre Europa y las culturas precolombinas. Puentes, carreteras, edificios de todo tipo son el legado práctico dejado por España en América durante siglos.

Por último, los historiadores Jon Juaristi y Juan Ignacio Alonso muestran en El Canon Español. El legado de la cultura española a la civilización (La esfera de los libros), la importante contribución del siglo de Oro español a la cultura mundial.

Y last but not least, el ingeniero agrónomo Rafael Aita, que compagina la docencia en la Universidad de Lima con la divulgación en redes a través de su alias «Capitán Perú», publica Los Incas hispanos, la historia no contada de la conquista del Perú (ed. La Tribuna del País Vasco). En esta obra rescata la historia de las familias que «mestizaron» y gobernaron el antiguo Imperio inca llevando la corona de Castilla como escudo de armas.

Esperemos que estos y otros trabajos pongan en valor la herencia hispana en todo el continente, precisamente en un momento histórico en que la fragmentación y la debilidad cultural amenazan con diluir la identidad hispanoamericana y, como denuncia Marcelo Gullo, dejarla a merced de poderes externos.