Un famoso entrenador de fútbol deja claro que ser padre es lo primero

Lecciones del deporte sobre la paternidad. ¿Es más importante un partido de fútbol o baloncesto que asistir al nacimiento de un hijo? Dos entrenadores contestan: "Pacheta" y Jasikevicius

Primera división española. El Valladolid se está jugando la temporada. Está a tres puntos del descenso y recibe en su casa a un rival directo, al Español. En rueda de prensa le preguntan al entrenador del Valladolid, José Rojo Martín «Pacheta«, sobre la ausencia de uno de sus centrales titulares indiscutibles, Javi Sánchez.

La respuesta, por su claridad, por su sentido común, está dando la vuelta al mundo. El jugador le expuso al entrenador sus dudas sobre jugar o no. Sabe que el club se juega mucho. Esas dudas pronto fueron solucionadas por «Pacheta». Así lo explicaba en rueda de prensa:

Unas declaraciones que muestran lo importante en la vida: lo primero es lo primero. «El nacimiento de un hijo… eso… no hay nada más en la vida», explica. Aquí ganamos, perdemos, pero el nacimiento de la vida, eso… no tiene discusión alguna. No la tiene. El chico tiene que irse».

Javi Sánchez no jugó. Otro ocupó su lugar. El Valladolid ganó su partido por 2 goles a 1. Javi Sánchez estaba en el lugar que tenía que estar. Viviendo el nacimiento de su hijo Marco, a quien le dio la bienvenida en sus redes sociales, concretamente en un reel de su Instagram.