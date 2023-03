«El cielo no puede esperar», testimonios que te harán pensar: ¿Para qué estoy yo en este mundo?

Hablamos con la productora ejecutiva de la nueva película sobre la vida de Carlo Acutis

El pasado viernes 24 de febrero se estrenó en los cines españoles la película sobre el beato Carlo Acutis: «el cielo no puede esperar». En ella se recoge diferentes testimonios de personas que experimentaron un cambio en sus vidas por intercesión de Carlo.

Desde ALETEIA, charlamos con Inés Zavala, productora ejecutiva de la película. Le damos las gracias por habernos concedido una entrevista.

¿Cómo surge la idea de la película? ¿Quién tuvo la idea de hablar de este beato?

El 10 de octubre de 2020, mientras veía la beatificación de Carlo Acutis en la tele, me fueron llegando muchos mensajes. Rápidamente nos empezó a impactar toda la vida de este chico de quince años. Decidimos investigar. A mí me pareció brutal que predijera su muerte. Vimos que tenía mucha repercusión en los jóvenes y pensamos que este chico podía evangelizar mucho. Éste fue el primer contacto con Carlo. Más adelante pensamos en hacer una película: nos pusimos en contacto con la familia, trabajamos, rezamos y nos pusimos en las manos de Dios para ver si tenía que salir. Poco a poco, la idea fue cogiendo forma y aquí estamos.

¿Cuál es él objetivo? ¿Cuál es el mensaje fundamental?

El objetivo fundamental que queremos transmitir con esta película es que, como Carlo, todos estamos llamados a ser santos. No solamente las personas mayores o los que viven en un convento. Podemos ser santos en el medio del mundo, en el día a día, en la sencillez. Carlo es el medio y la eucaristía es el fin. El mensaje de Carlo es amar a Cristo y a Dios sobre todas las cosas y encontrarlo en la Eucaristía. Éste es el camino que nos lleva al Cielo. Queremos animar a los jóvenes y no tan jóvenes para que se replanteen sus vidas. ¿Por qué estamos aquí si no es para amar a Dios que nos ha creado? Tenemos que hacer lo posible para llegar al Cielo.

¿A quién está dirigida?

Está enfocada mucho a los jóvenes como Carlo. La juventud es el futuro. Si Dios quiere, serán padres de familia y es necesario que reciban una buena formación. La película también está dirigida a las personas alejadas de Dios, que no ven sentido a su vida: creemos que Carlo les puede ayudar a encontrar ese sentido a través de su ejemplo y a través de la Eucaristía.

Carlo fue una persona normal pero a la vez extraordinaria. ¿Verdad?

La vida de Carlo fue sencilla: iba al colegio, estudiaba, rezaba, como un chico de trece, catorce, quince años pero vivió esa vida con Dios en el corazón. Lo primero para él era Dios y la Eucaristía. La relación con Dios nos hace ser santos. La santidad está en la sencillez, en lo cotidiano. Carlo nos enseña que podemos ser santos con los actos sencillos de cada día. Él tenía a Dios en su interior y eso fue lo extraordinario que podemos ver a través de Carlo. Quién está tan cerca de Dios, irradia una luz que llega a los que está a su alrededor.

Es un documental con testimonios pero también habrá una parte de ficción. ¿Correcto?

Sí, es un documental que tiene partes de ficción. Los testimonios son brutales y muchas personas que han salido del cine me han dicho que te hacen recapacitar sobre tu vida. Se trata de historias de personas que han transformado su vida gracias a Carlo Acutis. Estos testimonios te hacen pensar: ¿para qué estoy yo aquí? ¿para qué estoy yo en este mundo?

¿La película podría impulsar el proceso de canonización?

Esto es algo que está fuera de nuestro alcance. Es cierto que, a través de la película, la gente podrá conocer más a Carlo Acutis y pedir su intercesión. Si hay más personas pidiendo la intercesión de Carlo, habrá más posibilidades de que se produzca un milagro que impulse la canonización.

También hay una iniciativa paralela a la película, con una reliquia de Carlo Acutis. ¿Nos lo cuentas?

Sí. Hay una iniciativa con una reliquia de primer grado que nos ha dado la madre. Nosotros hemos creado la Asociación Custodian para llevar la reliquia a todas las parroquias, a todos los hospitales, a todas las personas que lo necesiten. Es una iniciativa que me parece preciosa, porque estamos en este mundo para ayudar a los demás y para acercar las personas a Dios.

Danos un último mensaje para que más gente posible pueda animarse y ver la película.

Muchas veces centramos nuestra energía en cosas materiales o en eventos que no nos van a llevar a nada bueno. Igual que hay personas que no creen pero buscan y le dan oportunidades a ciertas cosas, yo les animo a que le den la oportunidad a la película. Que abran sus corazones y que vayan al cine, vean la película. A lo mejor les toca y por lo menos les ha dado una oportunidad. Que intenten llenar el vacío que tienen con Dios: no hay otra forma de llenarlo. ¡El cielo no puede esperar!