Gaines critica que la nadadora trans Lia Thomas esté en pruebas femeninas

Las disposiciones legales sobre el género en el mundo del deporte siguen levantando controversia. Esta vez ha sido la nadadora Riley Gaines, del equipo de la Universidad de Kentucky(Estados Unidos), quien ha criticado con fuerza el hecho de tener a la nadadora transgénero Lia Thomas en la competición.

Lia Thomas es biológicamente un varón que comenzó a hacer la transición de género hace varios años. Hasta 2020 competía en la categoría masculina como representante del equipo de la Universidad de Pennsylvania. Sus logros no pasaban del número 400. A partir de ese momento, se mostró abiertamente transgénero y pasó a competir en la categoría femenina. Arrasó en la piscina y se impuso en la prueba de 500 yardas estilo libre.

La situación de manifiesta superioridad debido a su complexión física hizo que cada vez que Lia Thomas compite en pruebas femeninas se alcen voces en contra. Consideran que es injusto que una persona de sus características se enfrente a mujeres, que no disponen de la misma fortaleza física.

«Un hombre biológico»

Recientemente, ha sido la campeona Riley Gaines quien se quejó (ya lo había hecho con anterioridad):

«El 17 de marzo del año pasado mis compañeras y yo, y otras nadadoras de otras universidades, fuimos obligadas a competir contra un hombre bilógico llamado Lia Thomas, […] quien compitió como hombre durante tres años en la Universidad de Pensilvania», dijo.

«Thomas y yo competimos en los 400 estilo libre y terminamos empatadas, incluso en las centésimas de segundo. Como sólo había un trofeo, la NCAA me dijo que no me llevaría ningún trofeo porque se lo iban a dar a Thomas. Me dijeron que yo sólo tendría uno para las fotos. Las políticas de la NCAA lo que han hecho es excluir a las deportistas femeninas.»