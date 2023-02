Sospechoso admite haber matado al obispo auxiliar de Los Ángeles

Carlos Medina acusado de asesinato del obispo David G. O'Connell, será procesado el 22 de marzo

El sospechoso arrestado en relación con la muerte el sábado del obispo de Los Ángeles, David G. O’Connell, admitió haber matado al amado sacerdote, según los fiscales.

Carlos Medina, de 61 años, esposo del ama de llaves del obispo O’Connell, fue acusado de un cargo de asesinato el miércoles.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que Medina admitió el asesinato ante los investigadores, informó Los Angeles Times.

Medina, un personal de mantenimiento que trabajó en la residencia del obispo en el pasado, también se enfrenta a una acusación especial tras usar un arma de fuego durante el crimen, dijo Gascón. Si es declarado culpable de ambos cargos, podría tener una pena de entre 35 años a cadena perpetua.

«Sé que esto ha sido un shock para nuestra comunidad», dijo Gascón. «Este fue un acto brutal de violencia contra una persona que dedicó su vida a hacer que nuestros vecindarios sean más seguros, saludables y siempre atendidos con amor».

Audiencia fijada para el 22 de marzo

O’Connell fue encontrado muerto en su casa de Hacienda Heights el sábado con múltiples heridas de bala. El LA Times citó fuentes policiales no identificadas que dijeron que el arma de fuego involucrada era un arma de pequeño calibre y que «las heridas de O’Connell no eran claramente visibles para el diácono que descubrió por primera vez el cuerpo del obispo». Un diácono visitó al obispo cuando el prelado no se presentó a una cita ese mismo día.

«Según las fuentes, el obispo recibió cinco disparos», dijo el Times.

Medina apareció brevemente en la corte el miércoles por la tarde, donde la jueza Armenui Amy Ashvanian fijó una fianza de $2.3 millones dijo el periódico. Su comparecencia fue fijada para el 22 de marzo.

Los informes iniciales dijeron que un informante escuchó a Medina murmurar que el obispo le debía dinero, pero los investigadores aún no dicen mucho sobre el motivo. Se está llevando a cabo una investigación, que incluye el examen de las armas de fuego encontradas en la casa de Medina.

El teniente del alguacil Michael Modica dijo en la conferencia de prensa que cuando Medina fue entrevistado, proporcionó varias razones para el asesinato, pero «ninguna de ellas tenía sentido para los investigadores».

«No creemos que haya ninguna validez en el adeudo de dinero», dijo.

El defensor público del condado de Los Ángeles, Ricardo García, le dijo al Times que Medina «se presume inocente y tiene derecho a una defensa vigorosa».

«Somos conscientes del impacto que este caso ha tenido en nuestra comunidad, pero al mismo tiempo advertimos que no se apresure a emitir un juicio, ya sea por parte del público o de los medios, hasta que todos los hechos se establezcan en la corte», dijo el comunicado.

¿Quién es el sospechoso?

The Times informó otros detalles sobre el sospechoso diciendo que tiene un largo historial de arrestos y condenas personales por uso de drogas de 2005 a 2017. Los detectives están investigando si había estado usando narcóticos en el momento del asesinato del obispo O’Connell, según la fuentes policiales. Sin embargo, Medina no tenía antecedentes de arrestos violentos, informó The Times.

«En el vecindario de Torrance donde Medina y su esposa alquilaron una casa de estuco amarillo de dos dormitorios, los vecinos dijeron que la pareja llevaba una vida tranquila y ordinaria y era amigable con sus vecinos», dijo el periódico.

«Él nunca dijo nada ofensivo», dijo Francisco Medina López, de 74 años, un vecino que dijo ser amigo de Medina. «Es tan extraño.»

El periódico continuó:

A Medina, que caminaba cojeando, se le veía a menudo arreglando sus autos o trabajando en su jardín, dijeron los vecinos. Su esposa era un elemento fijo en el vecindario y con frecuencia se la observaba paseando a un gran perro blanco que los residentes decían que pertenecía al obispo. Los dos vecinos ocasionalmente bebían cervezas o compartían comidas juntos, charlando mientras escuchaban música ranchera. Aunque la esposa de Medina trabajaba para el obispo, Medina López dijo que la pareja no parecía particularmente religiosa y no lo mencionaron en las conversaciones ni decoraron su casa con objetos e imágenes católicas. Pero Medina López dijo que siempre pensó bien en su vecino, quien a veces lo llevaba al mercadillo o a las tiendas cercanas.

«Era un hombre mayor promedio, siempre hablador y de buen humor», dijo Luis López, quien vivía en una casa detrás de la casa de los Medina. “Era un hombre común y corriente”.