Santos que nos ayudan a amar nuestros cuerpos

La santidad no está fuera de tu alcance solo porque no coincidas con las vidrieras, podrías encajar en ella más de lo que crees





A veces las voces nos rodean, susurrando sobre todas las cosas que están mal en nosotros, todas las resoluciones que debemos hacer y (especialmente) todos los planes de dieta y ejercicio a los que debemos comprometernos.

Pero como la obsesión de nuestra cultura con el tamaño del cuerpo nos exige delgadez nuevamente, es útil recordar que no es más santo ser flaco.

Una de las enseñanzas más fundamentales del cristianismo es que nuestros cuerpos son buenos: Dios mismo decidió tomar un cuerpo, y no solo por unos años mientras caminaba por la tierra. Subió al cielo con ese cuerpo resucitado, y allí, con un cuerpo muy humano, está sentado a la derecha del Padre por los siglos de los siglos.

Los cuerpos, como sabemos, vienen en todas las formas y tamaños; están dotados de todo tipo de habilidades y luchan con todo tipo de discapacidades. Y todos son buenos.

Aunque las imágenes de los santos generalmente los muestran a todos delgados, sabemos que muchos no lo eran.

Ha habido muchos santos bien pesados ​​en los últimos años, lo que significa que hay aún más, del pasado más lejano, cuyo tamaño se ha perdido en la historia.

La comunión de los santos no es un millón de personas bastante flacas con santo Tomás de Aquino sobresaliendo como un pulgar dolorido. ¡La comunión de los santos es tanto para los esbeltos como para los corpulentos!

Cualquiera que sea nuestro tamaño o discapacidad o enfermedad crónica, nuestros cuerpos son buenos.

Odiarlos no hace nada para servir al reino o conformar nuestros corazones a Cristo, como nos recuerdan estos santos de cuerpo más grande.

El tamaño del cuerpo no es evidencia de pecaminosidad, insuficiencia, virtud o moderación. La santidad no está fuera de tu alcance solo porque no coincidas con las vidrieras.

San Olav II (995-1030)

También se le conoce como san Olav el Gordo. Olaf era el hijo del rey de Noruega, un pirata vikingo converso al cristianismo. Cuando se convirtió en rey, llevó misioneros a Noruega, pero un pueblo que no estaba interesado en convertirse lo obligó a exiliarse. El rey Olav regresó con un ejército y murió en la batalla. Es considerado un mártir porque fue asesinado por sus intentos de evangelizar a su pueblo.

Beato Isnard de Chiampo (+1244)

Fue uno de los primeros frailes dominicos, un hombre cuya vida de extremo ascetismo no hizo nada para reducir el tamaño de su cuerpo. Un predicador talentoso, a menudo soportaba el ridículo mientras predicaba mientras la gente se burlaba de él por su tamaño (demostrando que la gordofobia no es un invento moderno). Pero la virtud de Isnard era bien conocida y siguió teniendo éxito como prior dominico y predicador contra las herejías.

Santo Tomás de Aquino (1225-1274)

Es el más famoso de los santos gordos. Conocido como el buey mudo por su habitual silencio pesado y su corpulencia, Tomás huyó de la prestigiosa vocación benedictina organizada por su familia para convertirse en uno de los más grandes pensadores de la orden dominica de todos los tiempos. Los relatos contemporáneos lo llaman «grande y pesado» y «muy gordo«, aunque la historia de que hizo cortar un agujero en la mesa para que cupiera en su barriga puede ser puramente legendaria. Qué misericordia para toda la Iglesia que Tomás no se preocupara por las opiniones de nadie, y pasara su tiempo en oración y estudio en lugar de pasar su vida persiguiendo la delgadez.

Beata Francisca de Paula de Jesus (1810-1895)

Nació esclava en Brasil pero fue liberada a los 10 años. Se convirtió en filántropa, financiada solo con su mendicidad, y en una de las voces de sabiduría más respetadas de la región, aunque nunca aprendió leer.

Beata María de la Pasión de Chappotin (1839-1904)

Fue la fundadora francesa de las Hermanas Misioneras de María. Soportó muchas sospechas y oposición en su vida religiosa, dentro y fuera de su nueva orden, pero perseveró en su liderazgo de una orden de mujeres dedicada al trabajo misionero.

San Rafael Guizar y Valencia (1878-1938)

Fue un sacerdote encubierto en México durante la Revolución Mexicana y luego un obispo tan valiente que cuando escuchó que el gobernador había puesto precio a su cabeza, cruzó la ciudad para decirle al gobernador que se encargara de matarlo él mismo. Impresionado (y posiblemente intimidado), el gobernador hizo las paces con el obispo.

Santa Laura Montoya (1874-1949)

Pasó su infancia sintiéndose abandonada y sin amor en Colombia. Luego fundó una orden religiosa para servir a los despreciados nativos que vivían en el desierto colombiano, a pesar de la gran oposición de los racistas en la Iglesia, así como de aquellos que pensaban que las mujeres no tenían por qué trabajar en los campos misioneros.

San Juan XXIII (1881-1963)

Se crió en la pobreza y trabajó como nuncio en Turquía antes de ser elegido Papa. Poco después de su elección, escuchó a una mujer decir: «¡Dios mío, está tan gordo!». El buen Papa Juan respondió con calma: «¡Señora, el santo cónclave no es exactamente un concurso de belleza!«. El papa Juan era famoso por su sentido del humor y su amabilidad. Aunque se esperaba que fuera un Papa de transición, sorprendió al mundo al inaugurar el Concilio Vaticano II.

La Sierva de Dios Catherine Doherty (1896-1985)

Fue una aristócrata rusa que huyó de la Revolución a Canadá, se divorció de su esposo abusivo, obtuvo la anulación, crió a su hijo como madre soltera, se volvió a casar y fundó un movimiento de personas que vivían en la pobreza voluntaria. y sirviendo a los pobres.