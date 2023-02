Laicos y pastores, corresponsables para la Evangelización

Dialogamos con monseñor Jorge Vázquez, uno de los Obispos hispanoamericanos participantes de la Conferencia Internacional "Pastores y fieles laicos llamados a caminar juntos"

El dicasterio para los Laicos, la Vida, y la Familia organizó en el Aula Nuova del Sínodo, en la Santa Sede, una Conferencia Internacional para los presidentes y representantes de las Comisiones Episcopales para los Laicos. Con el objetivo de crear un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre la colaboración entre laicos y clérigos en la atención pastoral.

Asistieron más de 200 delegados de diversas partes del mundo, y concluyó este sábado con una audiencia con el Santo Padre.

Entre los asistentes estuvo monseñor Jorge Vázquez, presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Vida y la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina.

Monseñor Vázquez, Obispo de Morón, en el Gran Buenos Aires, viene emprendiendo con su diócesis un camino sinodal desde 2018, antes del inicio del Sínodo sobre la Sinodalidad, por lo que viene trabajando desde hace años en el tema de la Conferencia «Pastores y fieles laicos llamados a caminar juntos», lema que juzga «hermoso».

Pueblo de Dios

Explayándose sobre él explica en diálogo con Aleteia que «todos somos miembros del Pueblo de Dios, del pueblo de Dios peregrino, desde una eclesiología de comunión, que es la del Concilio, que también plantea la idea del Pueblo de Dios, desde la cual podemos entender esto de que tenemos que caminar juntos. Somos pueblo peregrino en este mundo. Y todos lo somos. Desde el Papa hasta el último laico. Todos somos miembros, como dice el Papa, del Santo Pueblo Fiel de Dios».

«Evidentemente esto de caminar juntos laicos y pastores está hablando del camino sinodal. La sinodalidad es realmente una manera de ser iglesia, y vino para quedarse», considera monseñor Vázquez durante el intercambio con Aleteia.

Y aclara: «Yo creo que lo que nos da es tratar de evitar todo tipo de separación, ideologización; nos da la posibilidad de Evangelizar juntos y darle prioridad a la Evangelización».

@laityfamilylife

En la misma línea, el Obispo de Morón continúa: «Todos los sínodos, lo que estamos viendo en Morón y también pasó en Buenos Aires, muestran el entusiasmo que tienen los laicos». Aunque matizó que se irán haciendo experiencias distintas en distintos lugares, recordó que el sínodo no «es una estrategia, sino algo que surge en definitiva del Concilio Vaticano II. Es también una aplicación de lo que el Concilio nos legó».

Y, evoca, es el Concilio el que le da «importancia verdadera al laicado, no lo saca de la Iglesia, lo sitúa como protagonista con el clero».

Huir de la ideología

Y sobre el caminar en la Iglesia, el presidente de la Comisión para los Laicos, la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal Argentina evoca también especialmente un fragmento del mensaje con el que el Papa clausuró la Conferencia: «El Papa decía, además, que no haya separación entre laicos y pastores, pero pedía también evitar la separación dentro de los laicos y dentro de los pastores. Por ejemplo, entre movimientos o realidades que pueden hacer que uno se atrinchere en una idea».

«El Papa habló mucho de la ideología. Dijo que lo peor que nos puede pasar es que todo termine siendo ideología, sobre todo cuando le damos demasiada importancia a lo teórico, y no a lo práctico, metiéndonos en la misión», añadió.

La idea clave para comprender la relación, expresa Vázquez, es la “corresponsabilidad” de los pastores y laicos, cuyo fundamento es el bautismo. “La condición bautismal le da al laico la capacidad para Evangelizar”, recordó, y aclaró que el laico no es delegado de la jerarquía para la misión que tiene: está llamado a vivir la santidad en el mundo, y a Evangelizar en las distintas dimensiones en la que se desempeña.

Monseñor Vázquez recordó que los laicos “no son simples colaboradores”. Es propio del laico lo que hace. No es posible distinguir la pertenencia del laico al mundo y a la Iglesia, insiste.

Formación de los laicos

Otro de los temas suscitados durante la Conferencia tiene que ver con la formación de los laicos. «El cómo, el método… Verdaderamente siempre es a partir de la acción, la formación no está separada de la acción, sobre todo la acción evangelizadora. Lo cual no quita que no haya que enriquecerse con la espiritualidad, con personas que puedan ayudar a forjar la personalidad de un laico», describe evocando algunas reflexiones escuchadas en la Conferencia.

Una formación que, se resaltó estos días, aclara monseñor Vázquez, tiene un «fundamento cristológico, porque la formación significa una identificación con Cristo. No es una teoría, sino una realidad que nos va transformando».

«La formación es formar discípulos. Diríamos según Aparecida: Discípulos Misioneros», sintetiza, recordando el lema que convocó a la última Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe.

Gran parte de las exposiciones compartidas en la Conferencia «Pastores y fieles laicos llamados a caminar juntos» pueden ser consultadas en el sitio web del Dicasterio para los Laicos, la Vida y la Familia:

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html.