El proyecto de Cáritas Perú que beneficia a más de 10.000 migrantes venezolanos

La iniciativa también cuenta con el apoyo de Estados Unidos en protección, refugio y salud

«De la mano con los migrantes». Así se llama el proyecto que ejecuta Cáritas Perú con las Cáritas diocesanas de Chiclayo, Trujillo y Chosica, iniciativa que es posible gracias al apoyo de la oficina de población, refugiados y migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, tal cual se indicó en la información proporcionada desde Cáritas Perú a Aleteia.

En ese sentido, tal cual se manifestó, en el proyecto participarán 10.687 migrantes y refugiados venezolanos. Pero también ciudadanos peruanos de comunidades de acogida «con el fin de promover con el fin de promover una vida digna que garantice su acceso a los servicios de protección, refugio y salud, así como reforzar su autosuficiencia».

«De la mano con los migrantes» @caritasdelperu

Implementación

La encargada de comentar cómo se implementará cada uno de los aspectos de la intervención durante el período de octubre de 2022 a septiembre de 2023 fue María Cecilia Céspedes Bustamante, coordinadora del proyecto en Cáritas del Perú.

«En protección brindamos orientación jurídica para el acceso a la regularización migratoria, documentación y servicios públicos en salud y educación. Además, ofrecemos apoyo financiero y subsidios de transporte para avanzar en procesos legales, acceder a asistencia sanitaria, reubicación en lugares seguros en casos de violencia, así como reunión con familiares y/o red de apoyo», expresó la coordinadora.

«Las mujeres y niñas recibirán artículos esenciales de higiene que contribuyan a su bienestar psicosocial y físico. También se realizarán talleres de formación en prevención y rutas de protección ante la violencia contra la mujer, dirigidos a agentes pastorales y líderes comunitarios venezolanos y de las comunidades de acogida», prosiguió.

Un proyecto que beneficia a más de 10.000 migrantes y refugiados venezolanos @caritasdelperu

Refugio y salud

Con respecto al tema refugio, indica Céspedes Bustamante, se prevé «la entrega de subsidios de alquiler a familias migrantes y de comunidades de acogida para que accedan a soluciones de alojamiento permanente, así como albergue temporal sobre todo a migrantes en tránsito y con necesidades de protección significativas».

Por último, con respecto al tema salud, «se brinda apoyo psicosocial, derivación a centros de salud y asistencia financiera para garantizar que los participantes del proyecto accedan a atención sanitaria, prosiguió la coordinadora

En tanto, también se recordó, a través de la información a la que tuvo acceso Aleteia, que «la estrategia de intervención del proyecto comprende el desarrollo de actividades comunitarias de integración para apoyar la cohesión social entre las comunidades de acogida, migrantes y refugiados venezolanos».

«Los migrantes y refugiados venezolanos y miembros de las comunidades de acogida han sido seleccionados mediante la aplicación de una matriz de vulnerabilidad», se agregó.

La iniciativa también cuenta con el apoyo de Estados Unidos en protección, refugio y salud @caritasdelperu

Cáritas y otra mano a afectados por huaicos

En los últimos días, Perú también fue noticia por catástrofes naturales vinculadas a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y desplazamientos de tierra (huaicos). La situación hasta el momento ha dejado decenas de fallecidos en zonas como Arequipa, además de miles de damnificados.

Como es habitual en estas complejas circunstancias, desde la Iglesia se actuó desde un primer momento para auxiliar a los más necesitados, además de la oración por las víctimas.

Recientemente, Cáritas Perú lanzó también la campaña «Emergencia por inundaciones y huaicos en Perú».

«Esta campaña de solidaridad se realizará del 13 de febrero al 28 de abril y busca recolectar alimentos no perecibles (fideos, azúcar, aceite, avena, conservas, etc.), materiales de construcción y/o equipos (palas, lampas, picos, plástico para viviendas, carpas, calaminas, motobombas, entre otros), artículos de higiene (jabón, baldes, papeles higiénicos, etc.) y ropa y calzado nuevos», se añadió desde Cáritas.

Por más información para colaborar ver aquí