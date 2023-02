Manute Bol, estrella de la NBA: el Mandela de Sudán

Cómo el as del baloncesto de Sudán del Sur que se convirtió en estrella del baloncesto estadounidense, puso toda su fortuna -y su propia vida- al servicio de los más pobres de su país, azotado por una larga guerra civil. Convirtiéndose así en una suerte de Mandela de Sudán, un héroe nacional

El papa Francisco, en su viaje de dos etapas al Congo y Sudán del Sur, usó a menudo la palabra «paz«. La recordó también el miércoles siguiente, durante la audiencia general.

Y esto no es de extrañar dado el lugar que ocupan los dos estados africanos en el atlas de guerras. La región de Sudán del Sur ya ha sido escenario de dos guerras civiles en el pasado en las que han muerto más de 2,5 millones de personas, mientras que otros cinco millones se han visto obligados a huir al exterior, por no hablar del desplazamiento. Solo un acuerdo en 2004 entre el Ejército Popular de Liberación de Sudán (ELPS) y el Gobierno central puso fin a la segunda guerra civil, iniciando el camino que conduciría al referéndum por la independencia de Sudán del Sur, logrado entonces en 2011.

Pero a fines de 2013 un intento de golpe de estado conducirá a una guerra entre las dos etnias dinka y nuer. Un feroz conflicto étnico que provocará al menos otras 50.000 víctimas en el plazo de un año.

Francisco se presentó como un peregrino de la paz junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Una peregrinación ecuménica en nombre de Cristo, Príncipe de la Paz, durante la cual el Papa exhortó a los cristianos a convertirse en operadores, testigos y mediadores de la paz de Jesús.

Un testigo de paz en una tierra torturada

Como ha recordado recientemente el portal Religión en libertad, en Sudán del Sur (donde los católicos representan cerca de la mitad de la población), se recuerda el ejemplo y testimonio a favor de la paz del que es considerado un «padre de la paz», una suerte de héroe nacional: Manute Bol, ex estrella africana en la NBA, la liga americana de baloncesto.

Nacido en octubre de 1962 en el pueblo rural de Turalei, de la etnia dinka, Manute (cuyo nombre significa «bendición especial» ) cuidó desde niño el rebaño de ovejas y siempre se jactará de haber matado a un león con su lanza (seguramente algo único para un jugador de baloncesto de la NBA) mientras custodiaba a las bestias, aunque se dice que el león estaba durmiendo cuando murió, pero eso no importa.

Manute es muy alto. Después de todo, vino al mundo en una familia larguirucha. Empezando por mamá y papá (respectivamente 2,08 y 2,03 metros) y su hermana (también de dos metros y tres centímetros de altura). El bisabuelo entonces se elevaba sobre todos desde una altura de 239 centímetros. Manute se detendrá, por así decirlo, en apenas 2,31 centímetros, lo que le convertirá en el segundo jugador más alto de la historia de la NBA, superado sólo por unos milímetros por Gheorghe Muresan.

Inicialmente trató de probar suerte en el fútbol. Pero el gigante que alcanzaría una envergadura de dos metros y medio (para un peso de 92 kilos) difícilmente podría haberse sentido cómodo en una cancha de fútbol. Un familiar le aconsejó sabiamente que probara otro deporte. Que, por supuesto, es el baloncesto.

Los inicios en el baloncesto (no tan afortunados)

Así comenzó su carrera en el baloncesto. Fue a jugar en el equipo de baloncesto más cercano en la ciudad de Wau. Los comienzos no fueron precisamente los mejores: su primer mate termina con una mandíbula rota (junto con un montón de dientes) con el borde de la canasta. Sea como fuere, en un año llega a jugar en el Club Católico de la capital de Sudán, Jartum.

En 1982, a la edad de veinte años, un cazatalentos estadounidense se fijó en él durante un encuentro con la selección sudanesa. El entrenador estadounidense intenta convencerlo de que se mude a los Estados Unidos. Manute no habla una palabra de inglés, pero no le faltan motivos para convencerse rápidamente. Empezando por la discriminación étnica y religiosa (es católico, como la mayoría de los sursudaneses) por parte de la mayoría musulmana de Jartum.

Un tapón excepcional

El ex pastor de ganado acaba así en la Universidad Estatal de Cleveland y luego en Bridgeport, donde brilla en la NCAA. De esta forma, llamó la atención de los Washington Bullets, que lo ficharon en la segunda ronda del draft de 1985.

En su primera temporada como novato, Bol destacó por lo que sería su seña de identidad: el tiro taponado. Con 397 tapones en 80 partidos, una media de casi cinco por partido, ya ocupa el segundo puesto del ranking de superventas de la NBA y establece el récord de todos los tiempos para un rookie aún invicto. La defensa seguirá siendo su «especialidad», no pudiendo competir en ataque con rivales de un tonelaje mucho más robusto que el suyo, a pesar de los centímetros de diferencia.

También por eso, cuando se marche a los Golden State Warriors, el técnico intentará que tire principalmente desde detrás de la línea de tres puntos. Sin grandes resultados, aunque Manute, solo en la temporada 1988-1989, anotará 20 triples llegando incluso a llegar a seis veces desde los tres puntos en un solo partido. Un resultado notable para un central como él y hasta extraordinario para un jugador de su altura. También en la misma temporada, Bol logrará un fantástico resultado en tapones (4,3 de media). Al final de su carrera, que finalizó prematuramente debido a las repetidas lesiones en sus rodillas de cristal, será el segundo baloncestista de la historia en promedio de bloqueos por partido (3,3 en 624 partidos) e incluso en el escalón más alto en bloqueos por minuto (0,176). ) .

Después de su experiencia de diez años en la NBA, Manute regresa a casa (después de una brevísima etapa italiana en Forlì) rodeado de popularidad y gloria deportiva, además de enriquecido por los ricos contratos del baloncesto de barras y estrellas y por los ingresos publicitarios.

De as de la canasta a pacificador

Manute Bol nunca olvidó de dónde venía. En su corazón llevaba las heridas de un conflicto en el que su vasta familia había visto morir a 250 de sus miembros. En los años en los que se había convertido en una estrella del baloncesto profesional estadounidense, regresaba regularmente a su tierra natal, en la que gastará gran parte de los 10 millones de dólares que ganaba en Estados Unidos.

Al regresar a Sudán en 1997, trató de restablecer la paz entre los sudaneses del norte y los del sur. En ese momento se distanció de los rebeldes de la ELPS, a quienes había apoyado económicamente durante años, que no creían en una solución pacífica. En cambio, va a Jartum, hogar de la élite del norte dominada por los árabes, para llevar a cabo conversaciones de paz como representante de seis facciones del sur.

Llegó el año 2001. Se le ofreció el cargo de ministro de deportes. Una de las condiciones es la conversión al Islam. Manute se niega a repudiar la fe católica y es acusado de ser un espía estadounidense.

Mientras tanto, el resto de los millones de dólares ganados en su carrera acaban en la Fundación Ring True, creada para recaudar fondos para niños pobres y refugiados sudaneses (también perderá mucho dinero por malas inversiones en Estados Unidos).

Una vez fue multado por el Miami Heat, su equipo en ese momento, por perderse dos partidos de pretemporada. Moraleja: multa de $25,000. Pero ¿dónde estaba Manute? En Washington, para echar una mano en las conversaciones de paz entre los caudillos sudaneses, los mismos que bombardearon los campos de refugiados que Bol nunca había dejado de visitar, arriesgando su propia vida, para conocer la situación de primera mano y organizar la ayuda humanitaria. Gran parte de la fortuna ganada se destinará a la construcción de 41 colegios mixtos(sin distinción de etnia o religión).

El regreso a los Estados Unidos y la vida como un «payaso»

Cuando Sudán acaba en la lista de «estados patrocinadores del terrorismo», el dictador Al Bashir lo culpa y lo condena a arresto domiciliario. Pasará un par de años en una casa a las afueras de Jartum, sin trabajo ni dinero, pero siempre decidido a mediar en el conflicto.

La presión internacional y popular obliga al gobierno sudanés a liberarlo. Así Manute consigue huir primero a Egipto y luego a Estados Unidos, donde regresa en 2002 con estatus de refugiado y hace todo lo posible por recaudar fondos, incluso organizando marchas por la paz.

Hace tiempo que se acabó el dinero: Bol lleva una vida modesta, ayudado por sus antiguos camaradas y amigos. Una vez que se acaba el dinero ganado gracias al deporte, acepta cualquier truco publicitario para recaudar fondos para enviar a los hermanos sudaneses. No tiene miedo de hacerse pasar por un payaso convirtiéndose primero en el jockey más alto del mundo (que nunca ha montado a caballo) o en el jugador de hockey más alto de la historia (que nunca ha patinado en su vida), firmando un contrato de un día con el IndianapolisIce de la Liga Central de Hockey.

También participa en el Celebrity Boxing Show de Fox: un combate de boxeo entre glorias deportivas del pasado y del presente que se enfrentan en el ring. Aunque a regañadientes, Manute se presta al asunto y accede a participar sabiendo que la emisora ​​habría superpuesto el número de teléfono de su fundación. También gana el partido, eliminando en tres asaltos al exjugador de fútbol americano William Perry, llevándose así a casa el premio de 35.000 dólares que invertirá en sus proyectos.

Enfermedad y muerte

A pesar de las graves lesiones sufridas en un accidente en Connecticut, donde fue atropellado por un taxi conducido por un conductor ebrio, sigue regresando a Sudán. Bol también enfermó del síndrome de Stevens-Johnson , una rara y grave enfermedad de la piel. En contra del consejo de su familia, regresa a Sudán cuando se entera de que su presencia podría ayudar a la paz.

Se piensa que las medicinas que tomó en su último viaje pudieron haberle causado daño hepático, que empeoró en el vuelo de regreso a América. El ex as de la NBA murió en un hospital de Virginia el 19 de junio de 2010, con solo 47 años, de una insuficiencia renal que se presentó como complicación de su enfermedad. Su ex compañero de equipo, Charles Barkley, dijo una vez sobre él: «Mucha gente siente pena por él porque es muy alto y torpe». Pero te diré esto: si todos en el mundo fueran Manute Bol, sería un mundo en el que me gustaría vivir».

¿Un cristiano radical?

Un artículo de Jon A. Shields aparecido en el Wall Street Journal pocos días después de la muerte del jugador de baloncesto convertido en una especie de Mandela sudanés llega a hablar de un «cristianismo radical» de Manute Bol.

Bol, recordó Shiedls, también había aceptado ser payaso. Pero lo había hecho a la manera de los «tontos de Cristo»: no por hambre de celebridad, ganancia personal o para exaltar su propio ego. Sin mencionar que además de desafiar el ridículo, también había contraído la grave enfermedad que eventualmente lo llevaría a la muerte.

Al hacerlo, concluye Shields, Bold había recordado a todos, en un mundo narcisista como el de la NBA (pero no solo la NBA obviamente) que evalúa todo en términos de rendimiento y negocios, que la redención cristiana «siempre implica una rebaja y una autohumillación: conduce al sufrimiento e incluso a la muerte».

Como alguien escribió en Twitter: «La mayoría de los ases de la NBA se arruinan por los autos, las joyas y los groupies. Manute Bol quebró construyendo hospitales.»