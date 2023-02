¿Lamentarse es rezar?

La angustia de algunos puede conducir a resultados dramáticos, ¿quién no ha experimentado alguno a su alrededor? Llorar tu rabia y nombrar tu desesperación pueden ser soluciones y la Biblia está llena de lamentaciones así. Pero digamos que sólo se convierten en oraciones en la medida en que se dirigen a Dios.

Convierte la queja en oración

La queja por sí misma sólo mantiene el sufrimiento, por lo tanto, es estéril. En cambio, cuando se deposita en el corazón de Dios, se convierte en oración, a la que el Padre no puede permanecer insensible, aunque su respuesta no sea siempre la que se le pide.

A los que se preguntan qué haría Dios en tal o cual situación, apostemos a que Él lloraría con nosotros el día de la prueba ya que es la forma más lograda de compasión.

Incluso Jesús lloró por Jerusalén justo antes de expulsar a los mercaderes del Templo en el Evangelio de San Lucas (19, 41-44).

«Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: «¡Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz! (···). «No dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita».

Veamos ahora los que más se quejaron… para ponerlos en contexto, por supuesto.

Jeremías

Su Libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento le valió a este profeta ser portador de malas noticias para la eternidad.

Job

También está Job, el mayor de todos los hijos del Oriente, el hombre de las siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y una multitud muy grande de siervos. Dios permitió que Satanás lo probara y, a pesar de la pérdida de todas sus posesiones, sus hijos y su salud, permaneció fiel a su Señor. Sin embargo, un día, pres de la desesperación, comenzó a maldecir el día de su nacimiento (Job 3, 3):

Las lamentaciones de Jesús en la cruz

Evidentemente hasta Jesús se lamentó, retomando en su boca las palabras del Salmo 22:

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¡Las palabras que lanzo no me salvan! Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche, mas no encuentro mi reposo»