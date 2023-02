Cómo eliminar tus dudas y miedos

Calma, no temas, reza, ten fe. Es la invitación del escritor Claudio de Castro, y te explica por qué confiar

«No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido» Isaías 41, 10

Antes de compartir juntos un momento grato con cortas reflexiones, me parece que sería bueno meditar en estas 3 verdades. A mí me ayudan muchísimo:

Dios es nuestro Padre. Dios nos ama. Para Dios nada hay imposible.

Sabiendo esto, ¿hay algún motivo para dudar o temer?

Ahora calma. Debes saber que todo saldrá bien. No te inquietes. No temas. Confía, reza, ten fe.

Quiero que anotes una cita bíblica y te la aprendas de memoria. Es muy sencilla y te servirá de consuelo cuando pases un mal rato, te sientas agobiado, con temor o no sepas cómo salir adelante en medio de una grave dificultad.

Filipenses 4, 6-7; según leí hace poco es el tercer versículo más buscado en la Biblia. En él lees:

«Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica.. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús»

Una carta de amor

La Biblia es una larguísima carta de amor que Dios ha escrito para nosotros, la humanidad. Dios tiene mucho que decirte. Y lo encuentras en las Sagradas Escrituras.

Lee la Biblia, en ella encontramos palabras de ánimo y consuelo. ¿Te comenté que las palabras «No tengas Miedo» aparecen 365 veces? Una vez para cada día del año.

Una rápida búsqueda en Internet nos indica que contiene 773.746 palabras. Como habrás notado en verdad es larga. Y está llena de referencias al amor de Dios y a su llamado constante a que seamos santos para poder pasar una maravillosa eternidad a su lado.

Dios te dice:

«Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti» Isaías 49, 15

¿Cómo conocer a Dios?

Dios es amor y si quieres conocerlo debes amar. Las Sagradas Escrituras en 1 Juan 4, 8 no deja lugar a la más mínima duda: «Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor».

¿Te gustaría saber cómo nos manifestó su inmenso amor? Por favor lee estos versículos en voz alta, despacio, apreciando el contenido de cada palabra. Son la clave de todo.

«En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros» 1 Juan 4, 9-11

¿Cuántos la leen? ¿Cuántos de nosotros abrimos nuestras Biblias para conocer lo que Dios tiene que decirnos.

Una vez leí que cuando oramos le hablamos a Dios y cuando leemos las Sagradas Escrituras, Dios nos habla a nosotros.

¡Dios todo lo puede!

¿Sientes que tu causa es imposible? Te compartimos unas oraciones para esos momentos difíciles.

Dios siempre ha caminado conmigo, cuidando mis pasos, velando que no me desvíe, animándome a levantarme cuando caigo. Igual hace contigo, porque te ama. Merece que le amemos y lo hagamos todo por Él.

¿Te ha ocurrido esto alguna vez?

De pronto todo se resuelve de manera misteriosa más allá de tu alcance, sabes que no pudiste resolverlo con tus propio esfuerzo, ni con tu inteligencia. Empiezas a reflexionar hasta que comprendes. Miras a cielo y le dices a Dios: «Fuiste Tú, ¿verdad? Gracias Señor«.

Quiero dejarte en compañía un estupendo consejo bíblico. Lo encuentras en 1 Pedro 5,7:

«Depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes»

¿Me permites pedirte un favor? Reza por nosotros en Aleteia, no te imaginas todo el bien que nos hacen tus oraciones, a cambio nosotros rezaremos por ti.

¿Te gustaría escribirnos y compartir con nosotros tus experiencias con Dios? Te paso mi e-mail personal: cv2decastro@hotmail.com

¡Dios te bendiga!