La peluquera que corta el pelo gratis a los más necesitados de su ciudad

En su peluquería de El Ejido (Almería, España) todos los que demuestran que no tienen suficientes recursos económicos ni trabajo pueden cortarse el pelo gratis

María López abrió su local de peluquería hace unos meses después de mucho trabajo y esfuerzo. De hecho, antes de abrir el negocio, estuvo estudiando y trabajando a la vez cortando el pelo a domicilio y envasando verduras en almacenes de su localidad.

Así que ella es consciente de que para ganarse la vida y tener una mínima estabilidad económica hay que trabajar duro. Pero sabe que hay mucha gente que lo pasa mal.

Proyecto en su escuela

Ya cuando estudiaba peluquería impulsó un proyecto en su escuela para ayudar. «Allí tuvimos la iniciativa de cortar el pelo a los más necesitados, queríamos apoyar a esas mujeres que no tenían trabajo y contactamos con Cruz Roja para efectuar esta acción», comenta.

La iniciativa tuvo mucho éxito y María vio que muchas de esas personas atendidas consiguieron mejorar sus vidas. Ella es consciente de que «cambiar de aspecto es muy importante a la hora de buscar trabajo.»

Hacer un cambio de look

Fue entonces cuando decidió seguir ayudando a las personas sin recursos. Sobre todo, después de tropezarse todos los días con una mujer de su barrio que siempre pedía en la calle algo de comer. Un día decidió pararse y hablar con ella.

«Me comentó que no encontraba trabajo porque no tenía recursos, así que le hice un cambio de look y ella me prometió buscar un empleo». María le aseguró que también la ayudaría a maquillarse, a hacerse fotografías y a elaborar un currículum para poder presentarse a una entrevista de trabajo.

Subir la autoestima

María es consciente de que un simple corte de pelo y un cambio de imagen personal puede cambiar y mejorar el futuro de una persona.

Con su pequeño gesto esta peluquera puede aliviar las carencias de muchas personas y facilitar su búsqueda de trabajo. De esta forma, aparentemente tan sencilla, consigue también aumentar la autoestima de sus clientes.

Reconoce que esa labor «es muy bonita y las personas a las que ayuda se quedan muy contentas y agradecidas».

Siempre acogiendo

El único requisito que solicita para que las personas puedan acceder a un corte o tinte de pelo gratis es un documento que acredite que no tienen recursos o que están sin trabajo.

Para todos ellos, no hay un día en concreto para acudir a la peluquería. Su establecimiento siempre está abierto para todos los que no puedan permitírselo. Una de sus frases motivadoras es «Hazlo con pasión o cambia de profesión».

Ser buena persona

Desde que su peluquería comenzó con esta iniciativa no ha parado de recibir elogios y felicitaciones. Sin embargo, ella sabe «lo que es estar pasándolo mal, a mí me ha pasado. De hecho, aún tengo que privarme de muchas cosas», afirma.

Esta es la razón que la mueve a ayudar. Porque la lección más importante que le ha enseñado la vida es que «hay que ser buena persona para ser buena peluquera.»