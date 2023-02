El impresionante momento en el que un rayo impacta sobre el Cristo Redentor

El Cristo Redentor de Río de Janeiro, que tiene más de 90 años, es una de las imágenes más emblemáticas de América Latina. Esa estructura majestuosa ubicada en el cerro Corcovado cautiva también por sus brazos abiertos, señal de bendición para todos aquellos que de alguna manera se acercan hasta el sitio donde está o simplemente lo contemplan a la distancia.

Sin dudas, a lo largo de estos años, esa imagen icónica ha acompañado innumerables acontecimientos de la historia tanto mundial como regional. Para muchos es cercano el tiempo más duro que ha tenido que enfrentar Brasil durante la pandemia del coronavirus, con millones de fallecidos en el país sudamericano.Pero su presencia nunca ha pasado desapercibida, Cristo Redentor siempre estuvo ahí.

Un impactante rayo

En los últimos días otra imagen vinculada al Cristo de Río de Janeiro generó atención a nivel mundial: y esta vez de la mano de un fenómeno natural y con un dejo de curiosidad. Es que de la mano del desarrollador de software Fernando Braga y fotógrafo aficionado, fue posible apreciar el momento en que un rayo impactó sobre el Cristo Redentor.

Según una nota publicada por CNN Brasil en los últimos días, la imagen de Cristo Redentor ha sido una de los grandes motores de Fernando para practicar su pasión por la fotografía.

No obstante, desde un balcón de su departamento en Río de Janeiro, la imagen que tal vez alguna vez persiguió se hizo finalmente realidad. Pero claro, el trabajo no fue para nada sencillo.

«Lo he estado intentando durante un año, se necesitaron 600 fotos para capturar esta imagen», expresó Fernando a CNN Brasil.

«Empecé cuando nacieron mis hijas hace diez años. Compré una máquina para tomarles fotos. Hoy ya no quieren ni ser fotografiados. No me considero fotógrafo, creo que para eso hace falta vena artística y creatividad, que no es lo mío», agregó Fernando.