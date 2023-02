El Papa nos invita a no conformarnos con lo «mínimo» en la vida espiritual

El Papa Francisco instó a vivir la vida cristiana al "máximo posible", durante el Ángelus que presidió en la Plaza de San Pedro el 12 de febrero de 2023. Animó a no ser "inflexibles en el juicio de los demás" sino a ser "misericordiosos".

“Las reglas religiosas son útiles, son buenas, pero son solo el comienzo”, dijo el pontífice de 86 años, al comentar las lecturas de la misa dominical. Se trata de no permanecer en “una religiosidad externa y desprendida”, como servidores de un “dios amo”, sino de ser “hijos de Dios Padre”.

Durante su meditación, el Papa Francisco nos invitó a no conformarnos con “lo mínimo, mientras Jesús nos invita a lo máximo posible”. Y para advertir contra la tentación de aguantar frases como “Yo no maté, yo no robé, yo no lastimé a nadie…”.

“Dios no razona con cálculos y tablas, martillaba el Papa; nos ama como un amante: ¡no al mínimo, sino al máximo! «. El verdadero amor no se detiene «en un punto determinado», va «más allá, no puede ser de otra manera».

Así, para el jefe de la Iglesia católica, no basta con no cometer asesinato “si luego se hiere de palabra a los hermanos”; no basta no cometer adulterio “si luego se vive un amor teñido de duplicidad y mentira”, y “hacer un juramento solemne si luego se actúa con hipocresía”.

El pontífice argentino finalmente dejó a la multitud con preguntas: “¿Cómo vivo la fe? ¿Cuestión de cálculos, de formalismos o de amor a Dios? ¿Simplemente no hago daño, guardo las apariencias, o trato de crecer en amor por Dios y por los demás? »