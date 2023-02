No querrás perderte la excelente música de fe de Evvie McKinney

Esta fantástica nueva artista combina Motown, Gospel, rock, pop, soul y más para crear algunas de las canciones de fe más poderosas

La pandemia ha sido dura para todos nosotros, pero lo fue especialmente para los artistas emergentes. Muchos músicos se enfrentaron a retrasos en el lanzamiento de sus proyectos, y aquellos artistas que intentaban ingresar a la escena tuvieron una batalla cuesta arriba en todo momento, tratando de llamar la mayor atención posible a través de continuos titulares de advertencia de COVID-19.

Ahora, sin embargo, tenemos un pequeño respiro para ponernos al día con todo lo que nos perdimos.

Una de esas artistas que no recibió tanta atención como merecía fue Evvie McKinney, una verdadera estrella en ciernes. McKinney se hizo un nombre en la primera temporada de The Four: Battle for Stardom de Fox, cuando ganó el primer lugar en 2018. Para 2020, lanzó su primer sencillo, una melodía encantadora y personal que coescribió con su mentor musical, el ícono del pop Megan Trainor.

La canción fue una excelente introducción para este artista emergente. La naturaleza biográfica de la letra explica todo de lo que se trata McKinney: familia, fe y música fantástica.

La canción, con gran energía, estableció el tono completo de su estilo musical, que está hecho a la medida para producir sonrisas, así como algunos bailes improvisados, de quienes la escuchan.

En 2022, McKinney causó sensación en la industria con el lanzamiento de su segundo sencillo, «Just Like God».

Esta imaginativa canción de fe combina los estilos Motown, rock, pop, gospel y soul para crear una canción divertida y tierna. Esta cantante de 25 años realiza una demostración absoluta en la interpretación vocal, mostrando un rango expansivo con una voz que parece tan enorme cuando está cantando notas a todo pulmón como cuando está haciendo una transición suave a través de sus secciones de melisma.

La canción alcanzó el número uno en la lista Billboard Gospel National Airplay en 2022. Según un comunicado de prensa, McKinney dijo sobre «Just Like God»:

«Escribí ‘Just Like God’ para expresar mi corazón: aunque trato de nunca sorprenderme por lo que Dios hace, siempre quiero estar asombrado de que lo haga».

Ahora McKinney ha lanzado su primer álbum de larga duración, titulado Love, Evvie McKinney, con su canción insignia «But God».

Poniendo su fe de nuevo en primer plano, «But God» suena como un conmovedor clásico de Motown, con un coro que llega al territorio del evangelio con un coro completo de voces apoyándola. La canción es tremenda en todos los sentidos y es un favorito para las listas de reproducción cristianas.

Hay mucha más música genial en Love, Evvie McKinney de la que podríamos cubrir en una sola pieza.

Volveremos pronto para echar un segundo vistazo más profundo al álbum completo, pero hasta entonces, los lectores interesados pueden explorar más del fenomenal y creciente catálogo de música excepcional de Evvie McKinney en su sitio web, Spotify, YouTube y casi cualquier otro servicio que transmite música de alta calidad.