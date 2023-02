Nacho Tornel, experto en resolución de conflictos de pareja, apuesta por el matrimonio: "Aporta una felicidad que toca el cielo casi". También da un consejo para que los sueños profesionales no sean un obstáculo

Es hablar de matrimonio y enseguida flotan en el aire palabras como «problemas», «carga», «rutina»… Esto hace que muchos se echen para atrás. Nacho Tornel, terapeuta de pareja, propone en cambio que haya un enfoque mucho más positivo acerca del amor en el matrimonio.

«Podemos tratar las cosas con frescura», se dijo. Y así lo enfoca en su nuevo libro Relacionarte, que acaba de publicar la editorial Planeta.

Tornel asegura:

«El matrimonio puede salir muy bien, claro que sí. Destaco el lado positivo, la esperanza. Porque realmente aporta una felicidad que toca el cielo casi.«

La razón es muy clara:

«No hay nada más maravilloso que pensar que alguien ha dejado a todas las otras mujeres (o a todos los demás hombres en el caso de la mujer) por mí. ¡Es la bomba!»

El matrimonio «aporta una felicidad que toca el cielo casi», afirma Tornel. Ground Picture | Shutterstock

Su libro, ameno y sencillo, sirve para que las parejas conozcan cuáles son los peligros externos que les acechan: desde la tareas en casa hasta los sueños personales y desde el miedo al compromiso hasta la renuncia a un determinado enfoque profesional.

Este profesor de la Universidad CEU San Pablo recorre todos los posibles obstáculos en unas 200 páginas amenas y sencillas, con muchos ejemplos en los que más de uno se reconocerá.

Pese a lo que pueda parecer y al miedo que reina sobre todo en los jóvenes a la hora de que apuesten por el matrimonio, Tornel explica que «es una maravilla, porque las personas anhelamos el amor de totalidad y en el matrimonio entramos en él. En el matrimonio es posible encontrar la felicidad y hemos de transmitirlo para que no se lo pierdan algunos por miedo.»

De hecho, afirma que «no hay mejor antidepresivo que tener a alguien que te quiere. Uno lo piensa y dice ‘pues no seré tan birria’. Saberse amado impulsa a lo más grande.»

«La felicidad la encuentras en casa»

¿Y si el matrimonio se presenta como un obstáculo para la carrera profesional? Tornel, que lleva 27 años como mediador familiar y es experto en conflictos de pareja, afirma que este problema es frecuente: «Lo cierto, y las estadísticas lo indican, es que hay más presión sobre la mujer. Los datos dicen que la madre dedica una media de 2 horas más que el padre al hogar. Ahí es donde hay que respetar la libertad de cada pareja para que decidan cómo quieren organizarse, y al mismo tiempo hay que recordar tanto a ellas como a ellos que la felicidad la encuentras en casa.»

«Nos apasiona el trabajo -continúa- pero hay que ponerlo en su sitio. Tanto a ellos como a ellas les diría ‘equilibra, piensa en qué cesta pones los huevos’.»

Tornel apunta al baño de realismo: «No podemos ser top en todo. Hay que ver cuándo nos conviene una promoción profesional, por ejemplo, y cuándo no. Lo importante es no esclavizarse». «No pasa nada por que no seas director general de tu empresa», dice en tono de humor pero muy convencido.

Pasar todo por el filtro del otro

Cuidar el amor en la pareja es clave para que la relación sea estable y duradera. pixelheadphoto digitalskillet | Shutterstock

¿Cómo acertar en la toma de decisiones? «La clave está en pasar todo por el filtro del otro», asegura. «Esto implica hablar, dialogar… No me refiero a cositas pequeñas, pero sí a lo importante. Qué bien que haya una cabeza que piense contigo.»

Tornel afirma que, además, «he visto muchos problemas de pareja derivados de que en un momento concreto no se habló de la planificación del futuro profesional. Hay que hacerlo: quiero hacer la tesis, he pensado preparar oposiciones… Si no lo cuentas, te explotará en la cara.»

«Pongo por ejemplo -dice- el caso de alguien que decide apuntarse a un máster sin consultarlo con su cónyuge porque cree que eso solo le supondrá una par de horas a la semana. Luego las cosas siempre se complican y afecta a la pareja hasta casi romperla, porque esas horas se las está quitando.»

«Es clave estar juntos en la toma de todas las decisiones importantes. Hay que verlo como algo natural porque es lo natural», recalca este experto.