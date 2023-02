El ‘reto Clonazepam’ de Tik Tok pone en riesgo la vida de adolescentes

El último reto de esta red social se ha extendido principalmente por México. Allí ya se han detectado al menos una decena de intoxicaciones por este medicamento. El objetivo del peligroso juego es aguantar despierto el mayor tiempo posible. El primero que se duerma, pierde. Los expertos alertan del riesgo de esta red social que –dicen- no es para menores

85 millones de reproducciones. Es joven, adolescente. Coge una tableta de clonazepam con la mano y la lleva a la altura de su cara, para que se vea bien en la imagen vertical, el formato para grabar los vídeos en Tik Tok.

Tiene la cara cansada, como ‘colgada’. «Siempre me pregunté cómo se me veía con una sobredosis de clonazepam», dice la muchacha. Como si fuera un juego.

Es completamente inconsciente del peligro de una excesiva ingesta de este medicamento tranquilizante que puede conducir a una somnolencia extrema.

Como este vídeo, hay muchos si se buscan con las etiquetas #clonazepam y #clonas. El nombre de reto ya lo dice todo: «el que se duerma, pierde». Lo peor, que ya tienen más de 85 millones de reproducciones.

Peligroso ansiolítico

Evidentemente, este medicamento lo ingieren sin receta médica alguna. Se trata de un compuesto que se prescribe a personas que sufren problemas como ansiedad, convulsiones, epilepsia, ataques de pánico o insomnio. Las autoridades sanitarias advierten también el peligro de este medicamento que puede crear dependencia, por lo que requiere siempre de supervisión médica. Una sobredosis puede causar hasta el coma.

Advertencia policial

La Policía de Ciudad de México ha dado la voz de alarma ante los casos encontrados. Al menos tres de ellos han requerido ingreso hospitalario. Directamente advierten que este reto «incita a los menores a poner en riesgo su vida.»

Estamos, por tanto, ante un nuevo ejemplo de cómo esta red social demuestra el impacto negativo que tiene para la salud mental de los niños y adolescentes. Ya ocurrió con otros retos como ‘el desafío de la asfixia’, que provocó al menos 15 muertos.

Tik Tok, ¿para niños?

Anna Plans, activista por los derechos del menor y miembro de la Fundación Aprender a Mirar es rotunda en su respuesta: «Tik Tok no es una red social para menores» y pide ir a solucionar lo que es la base del problema: «Deberíamos preguntarnos a qué edad debería estar un niño en una red como Tik Tok. Y más teniendo en cuenta que este reto parece que los niños tienen entre 10 y 15 años. Tik Tok no es una red para menores.»

«Debemos proteger la integridad física y psicológica de los niños. La mayoría de contenidos que tiene Tik Tok -añade Plans- no son para niños, no solamente por el tema de los retos. No hay filtros.»

«También se puede ver -dice- en la hipersexualización de la infancia. Los niños no tienen madurez suficiente para percibir ese tipo de peligros.»

En el caso concreto de esta red social, la edad mínima para registrarse es de 14 años, y tiene una serie de restricciones. Además, el propio Tik Tok indica que para los menores de 18 años se requiere la aprobación de un padre o tutor legal.

Es cierto, como recuerda Plans que «hay una opción para menores con más funciones de seguridad y privacidad, en la que sólo se visualizaría contenido adecuado a su edad, no pueden subir videos ni realizar búsquedas. Pero entonces ya Tik Tok no es atractivo. Es muy fácil saltarse la sección, poniendo una fecha de nacimiento falsa. Una posible consecuencia muy importante es verse acosado por un pederasta.»

Adicción por Tik Tok

David Ruipérez, autor del libro Mi vida por un likeexplica por qué Tik Tok es la red social más de moda, la que más ha crecido: «Es muy atractiva. Tiene un índice de captación muy alto. Puedes estar horas y se te pasa en un suspiro.«

Los retos no son nuevos y recuerda que muchos ponen en riesgo la vida de los jóvenes. Otros son «simplemente estupideces».

Como recuerda en su libro, el problema es que no tienen mucha capacidad de discernir una cosa de otra: «A esas edades impera la influencia de amigos con las increpaciones del tipo: ‘¿Es que te da miedo? , ¿a que no te atreves?…'».

Esos comportamientos descerebrados, imprudencias o tonterías, con redes como Tik Tok, adquieren otra dimensión: «Lo que antes quedaba confinado en una pandilla en una tarde de verano, se convierte en un fenómeno global que se expande como una mancha de petróleo en el mar». Es muy alarmante –concluye Ruipérez- «que la gente lleve a cabo estos retos poniendo en peligro su vida con el fin de ganar más visualizaciones y seguidores en redes sociales.»