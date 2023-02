Cuando estaba embarazada, supo que tenía cáncer: eligió la vida de su hija

Anna Negri, periodista del diario italiano "Avvenire", se enteró de que tenía cáncer mientras estaba embarazada de su tercera hija. Valientemente rechazó un aborto y un tratamiento invasivo para proteger a su bebé y murió poco después de su nacimiento

La vita dentro – Storia di Anna Negri Valvo (en inglés Inner Life – The Story of Anna Negri Valvo, editorial IPL) es una biografía de una joven que murió a los 37 años de cáncer. Fue escrito por la periodista Maria Teresa Antognazza a partir de los recuerdos de Mario, el padre de la heroína, profundamente «enamorado» de su hija.

¿Qué distingue a esta historia, aparentemente similar a muchas otras historias de personas que fallecieron en la flor de la vida debido a una terrible enfermedad? Cuando Anna Negri se enteró de que padecía un cáncer de estómago extremadamente agresivo, decidió sacrificar su vida -renunciando al aborto y al tratamiento invasivo- para proteger en todos los sentidos la vida de su tercera hija que se desarrollaba en ella.

Estudios y amor por la música

Anna nació el 21 de mayo de 1968 en el pueblo de Tradate en la provincia de Varese, en el norte de Italia. Creció con sus dos hermanos mayores en una familia feliz, amaba la música y estudiaba bien.

Después de la secundaria, se matriculó en el departamento de Humanidades de la Universidad de Milán. Allí, bajo la dirección del padre Antonio Rimoldi, uno de los más destacados especialistas en el campo de la Historia de la Iglesia, defendió su tesis de maestría dedicada a Mons. Carlo Colombo (1909-1991), profesor de teología y teólogo de confianza del papa Pablo VI. La obra se publicó un año después de la defensa y recibió excelentes críticas en Italia y en el extranjero.

Periodista

En el otoño de 1993, Anna comenzó sus estudios de periodismo de dos años en Milán, donde conoció a su futuro marido, Enrico Valvo.

Después de graduarse, la joven comenzó a publicar en el diario Avvenire, publicado por la Conferencia Episcopal Italiana. También trabajó en la oficina de prensa de la Provincia de Milán durante casi un año. Gracias a esto, tuvo la oportunidad de conocer a muchas personalidades importantes, entre ellas ex presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov.

Una carta a mi padre

Se casó el 21 de febrero de 1998, en el cumpleaños de su padre, a quien le escribió una carta muy conmovedora:

Querido papá, (…) Soy doblemente feliz porque tengo dos hombres a los que amo conmigo. Los niños parecen ser tacaños para agradecer a sus padres. Hoy trataré de arreglarlo si es posible (…). Sé que aunque esté lejos, tu sonrisa estará conmigo. Eres un gran papá (…), te amo. Ana.

Nacen Silvia e Irene

Pronto, debido al trabajo de Enrico en la diplomacia, la pareja se mudó a Roma, donde nació su primera hija, y luego a Izmir, Turquía, donde Enrico se convirtió en cónsul.

Anna, como esposa de un diplomático, renunció por amor a su trabajo periodístico, con el que había soñado desde la escuela secundaria. En 2001 nació en Izmir la segunda hija de la pareja, Irene. Pronto la familia se mudó a Ankara, donde Enrico también ocupó el cargo de cónsul.

Tercer embarazo y cáncer

En febrero de 2005, durante su tercer embarazo, Anna fue diagnosticada con un linfoma gástrico muy agresivo. Los médicos turcos dijeron que era necesario un aborto y un tratamiento médico inmediato, pero Anna descartó la posibilidad sin dudarlo.

Después de regresar a Italia, se sometió a una gastrectomía total en Milán. Sin embargo, a petición de ella, se pospuso el inicio de la quimioterapia para que el bebé pudiera nacer de manera segura. Rita nació el 11 de mayo, en la semana 32 de embarazo. Estaba sana.

El nombre que le dieron no fue casualidad. Rita es la patrona de los casos perdidos y Anna, atormentada por la enfermedad pero decidida a luchar, se enfrentó a un gran desafío.

Últimos momentos en familia

Su via crucis duró poco más de un mes. En el último período de su vida, nunca se la vio llorar. Trató de disfrutar cada momento que pasaba con sus hijas.

Anna junto a sus hijas Silvia e Irene Photo courtesy of Maria Teresa Antognazza

El 4 de julio de 2005, cumpleaños de Enrico, resultó ser el último día de felicidad terrenal consciente de Anna. Al día siguiente, su estado se deterioró rápidamente. El 11 de julio falleció en brazos de Enrico y Sor Antonella.

«Señor, no te preguntamos por qué nos la quitaste. Gracias por dárnosla»

El 15 de julio, al final del funeral, el padre Antonio Rimoldi, que también concelebró la misa nupcial de Anna y Enrico, dijo:

«Si viviéramos en la Edad Media, cuando se proclamaban santos el día del funeral, este sería el caso de Anna en la actualidad. Querido pueblo de Venegone, tenéis vuestra santa a quien rezar. Os animo a repetir estas palabras: ‘Señor, no te preguntamos por qué nos la quitaste. Gracias por dárnosla'».

Gianna Beretta Molla y Anna Negri

El primer biógrafo oficial de otra madre famosa de Lombardía, Gianna Beretta Molli, el padre Rimoldi, no duda en yuxtaponer estos dos personajes :

«Gianna y Anna tomaron una decisión heroica: eligieron la vida de la criatura que llevaban en su vientre, aunque cada una de manera diferente. Ambas esperaban curarse de su cáncer y seguir viviendo. La historia de Anna es una historia hermosa y la mayor cantidad de personas posible debería conocerla.»

Una vida corta y preciosa

Esto es lo que sintió el padre de Anna, Mario, durante el funeral:

«Creo que fue entonces, en una iglesia abarrotada y silenciosa, que realmente entendí quién era mi ‘niña’. Toda esta gente vino a despedir a nuestra hija, toda esta emoción, palabras fuertes del padre Rimoldi, además de la homilía pronunciada por el párroco de Tradate, fray Luigi Stucchi, me dio la certeza de que su vida, aunque corta, fue preciosa e importante para todos los que la conocieron.»

Testimonio de Anna Negri

Al final de este homenaje a esta madre extraordinaria, citemos un breve extracto del prefacio del padre Luigi Suchi: