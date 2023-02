Patrizia ofreció su enfermedad a Dios por la conversión de su novio

Patrizia Revello fue una joven farmacéutica italiana que murió el 30 de enero de 2016 a los 39 años, tras una enérgica lucha contra un cáncer de mama «triple negativo», el más agresivo por ser insensible a la terapia hormonal.

El último número de la revista Maria con te la recuerda a través de una entrevista al postulador de su causa de beatificación.

Patrizia, el sueño de sus padres

Patrizia Revello nació prematura con sólo siete meses, el 21 de diciembre de 1976 en Canale, un pequeño pueblo de la provincia de Cuneo.

El parto, en el que su madre también corrió el riesgo de morir, fue muy complicado, y la niña tuvo que permanecer hospitalizada durante mucho tiempo debido a una insuficiencia respiratoria grave.

Su nacimiento se produjo aproximadamente un año después de la muerte durante el parto de su hermano pequeño, y de un segundo embarazo que se interrumpió prematuramente en el tercer mes.

Así se coronó el sueño de los padres Giuseppe Revello y Adele Martina Cocito de tener un hijo.

Rezar el Rosario desde los 3 años

Cuentan que desde que tenía 3 años Patrizia se apartaba para rezar el Rosario. Esta oración fue siempre el «cometa estrella» de su vida espiritual.

Ella caminó «Ad Jesum per Mariam» (a Jesús por María) según el enseñanza de san Luis María Grignion de Montfort.

Peregrinaciones a Lourdes

Pasó su infancia y adolescencia en Castiglione d’Asti, en el campo, ayudando a sus padres en las actividades agrícolas.

El postulador Enrico Solinas habla del camino de fe de la joven:

Amor a Jesús y devoción a María

Situado a pocos kilómetros de su domicilio en el municipio de Castiglione Tinella, ese santuario fue siempre su iglesia de referencia, y el lugar donde se celebraron sus funerales.

Interrumpe sus estudios para cuidar a sus padres enfermos

En 1995 se matriculó en la Facultad de Farmacia de Turín. Tras una brillante carrera universitaria, cuando sólo le quedaban dos exámenes, interrumpió sus estudios para asistir a sus padres ya ancianos y enfermos, y ayudarlos en la gestión del negocio familiar.

Patricia y Diego

En julio de 2012, conoció a quien se convirtió en su novio: Diego Barbero. El joven tanía una visión de la fe completamente diferente a la suya, y eso se convirtió en muchas ocasiones en motivo de conflicto entre ambos. Continúa el postulador, refiriéndose a Diego:

Patrizia descubre que tiene cáncer

Después de unos diez años, Patrizia decidió retomar sus estudios universitarios, pero en abril de 2014 descubrió una enfermedad mamaria y…

«Por su experiencia en el campo médico y farmacológico, es consciente de que no existen curas efectivas para el tipo de cáncer que la aqueja. Al salir del hospital se desploma en brazos de Diego entre lágrimas desconsoladas. Sin embargo, poco a poco, refugiándose en la oración, no permitió que la enfermedad hiciera vacilar su fe. Al contrario, le pide a Dios que la ayude a llevar el peso de esta cruz y que sea un lucernario para otros en ese dolor. Se apoya en la Virgen del Buen Consejo y ofrece su enfermedad y sufrimiento por la conversión de Diego, su obsesión. Espera que el corazón de su amado se encuentre con Dios, y se lo recuerda a María en todas sus súplicas y en todos los santuarios marianos que visita tras el descubrimiento del cáncer de mama y el inicio de las terapias farmacológicas».

La peregrinación a Medjugorje para saludar a la Virgen

En abril de 2015, tras regresar a Lourdes, como ya había hecho muchas veces en su juventud, fue a Medjugorje junto a Diego.

En ese momento los médicos se mostraron confiados, pero ella era consciente de que no había posibilidades de curación.

Patrizia muere tres días después de graduarse

Debido a su enfermedad no pudo asistir a la sesión de graduación el 27 de enero de 2016, título que se le otorgará con cum laude gracias a la tesis sobre las patologías tumorales que ella misma padecía.

Murió en el hospital de Asti tres días después. El 31 de enero en la capilla del hospital se rezó un rosario por Patrizia.

Al final de esa oración, el sacerdote leyó un pasaje muy querido por ella tomado de la carta de san Pablo a Timoteo: