Música cristiana en los Grammys 2023

Cuatro categorías y una agrupación indiscutidamente arrasadora

El pasado domingo 5 de febrero se llevó a cabo la 65° edición de los Premios Grammy a lo mejor de la música. Fue en el estadio Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles. Entre los ganadores renombrados podemos mencionar a Harry Styles (Álbum del año), Lizzo (Grabación del año), Bonnie Raitt (Canción del año), aunque sin duda la nota destacada de la velada fue Beyoncé, quien se convirtió en la artista más ganadora en la historia de estos premios al batir el récord con su 32° galardón en la categoría Mejor Álbum Dance / Electrónica por su disco «Renaissance».

Pero Beyoncé no fue la única en lograr una destacadísima marca. Como es sabido, los premios Grammy tienen también algunas categorías específicamente dedicadas a la música cristiana. Repasaremos aquí quiénes fueron los ganadores en dichas ternas, y quedará expuesta la hegemonía de uno de los candidatos a la hora de hacerse con el galardón.

Mejor Interpretación/Canción Gospel

El premio fue para Maverick City Music & Kirk Franklin por «Kingdom». La canción hace referencia a la manifestación del Creador en la belleza de la naturaleza, a la guía de Dios Providente, a la capacidad liberadora de su amor, y exalta en el estribillo -conmovedor, como suelen ser los coros gospel- que suyo es «el reino, el poder y la gloria».

A continuación, el audio de la canción con la letra en traducción en español:

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea:

También este rubro se impusieron Maverick City Music & Kirk Franklin, en este caso con «Fear Is Not My Future». La canción hace hincapié en como Dios obra en nosotros y no se resigna a abandonar su obra, todo es cuestión de que estemos abiertos al obrar divino sobre nosotros que, ciertamente, resultará en definitiva en favor nuestro y nos brindará paz, alegría, amor, fortaleza y esperanza.

Mejor Álbum Gospel

A esta altura, el lector no se sorprenderá. El galardón fue para Maverick City Music & Kirk Franklin por el álbum «Kingdom Book One (Deluxe)», el cual cuenta con once pistas, mayormente a cargo de importantes invitados en la interpretación, y grabadas en la Everglades Correctional Institution de Miami. Se destacan las ya mencionadas «Kingdom» y «Fear Is Not My Future», claro está. En este apartado compartimos una más: «Take me back», con interpretación a cargo de Dante Bowe, Chandler Moore & Ryan Ofei.

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

Y una vez más se ha consagrado Maverick City Music, en este caso con el álbum “Breathe”, del cual compartimos a continuación la canción homónima: